Senzaţie la bob! Un titlu de campioană mondială şi o calificare la Jocurile Olimpice

Senzație la bob! Un titlu de campioană mondială și o calificare la Jocurile Olimpice

Performanțe excepționale reușite de constănțenii practicanți ai sporturilor de iarnă. După muncă, și răsplată! Fetele antrenate de profesorul Paul Neagu au un debut senzațional de an, cu un titlu mondial și o calificare la Jocurile Olimpice 2018. Oare ce s-ar putea mai mult de atât pentru a atrage atenția autorităților locale?Componentele lotului național feminin de bob al României, condus de profesorul constănțean Paul Neagu, sunt eroinele sezonului alb. După zecile de coborâri pe pistele Campionatelor Mondiale, Campionatelor Europene, Cupelor Mondiale, Cupelor Europene și Campionatelor Naționale, după medaliile de la Cupa Europei, au venit, week-end-ul trecut, marile lovituri. Echipajul Andreea Grecu (pilot)//Florentina Iusco (împingător) a câștigat medalia de aur în proba de bob 2 feminin de la Campionatele Mondiale de juniori din St. Moritz (Elveția), competiție la startul căreia s-au aliniat 14 echipaje, reprezentând națiuni puternice, precum Germania, Austria, Elveția, Rusia sau Canada.Pe Olympia Bobrun din stațiunea helvetă, după prima manșă, Andreea și colega sa ocupau poziția a treia, însă au coborât în mare viteză pârtia în manșa secundă, asigurându-și titlul suprem, cu un timp de vis - 2:18.46.Pe locurile doi, respectiv trei, s-au clasat echipajele Germaniei, Laura Nolte (pilot; campioană olimpică de tineret)/Lavinia Pittschaft (timp 2:18.77) și Kim Kalicki/Lena Zelichowski (timp 2:18.85).„Este greu de descris în cuvinte bucuria pe care am trăit-o. O performanță de excepție, care vine la 13 ani distanță de un alt moment de referință, cel din 2005, când am cucerit aurul mondial la juniori prin echipajul Maria Spirescu/Viorica Țigău. Andreea și Florentina sunt speranțele noastre pentru viitoarea ediție a JO de Iarnă, cea din 2022”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul lotului național feminin de bob al României, prof. Paul Neagu. Andreea Grecu este legitimată la CSSI Mamaia.Tot la St. Moritz, la Campionatele Mondiale U23, echipajul masculin al României, avându-i la bord pe Mihai Tentea (pilot; campion european U23) și Ciprian Daroczi, a câștigat medalia de argint.Și a doua veste mare: România va fi reprezentată și în proba feminină de bob 2 din cadrul Jocurilor Olimpice de Iarnă de la PyeongChang (Coreea de Sud), care vor începe luna viitoare.Astfel, experimentatul pilot Maria Adela Constantin, antrenor în cadrul CSSI Mamaia, va fi prezentă la a doua ediție consecutivă a JO de Iarnă, după cea de la Soci, din 2014.Echipa Olimpică a României, care va participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, în perioada 7-25 februarie, va fi prezentată oficial în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Sala Polivalentă din cadrul Complexului Sportiv „Sydney 2000” din Izvorani, miercuri, 31 ianuarie.La evenimentul care va fi transmis în direct, de la ora 11.00, pe TVR HD, vor fi prezenți Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Octavian Morariu, membru CIO pentru România, George Boroi, secretar general al COSR, membri ai Comitetului Executiv al COSR și personalități ale mișcării olimpice românești.De asemenea, au fost invitați ministrul Tineretului și Sportului, ambasadorul Coreei de Sud, precum și alte personalități sportive, campioni olimpici.Așa cum a precizat și anterior acestor mari performanțe, profesorul Paul Neagu își manifestă încă o dată disponibilitatea de a se alătura proiectului CSM-Farul Constanța, anunțat de autoritățile locale.„Vrem să devenim structură a acestui club, despre care cred că va deveni unul dintre cele mai puternice din țară. Am demonstrat că avem valoare, suntem medaliați la competiții mondiale, avem reprezentant inclusiv la Jocurile Olimpice. Sper ca, după aceste rezultate de excepție, în spatele cărora stau mii de ore de antrenamente, să găsim soluții de a le recompensa și pe fete, să aibă motivația de a continua. Bobul nu este un sport ușor, însă atunci când reprezentăm România - și o facem bine, la cel mai înalt nivel! - trecem peste toate greutățile”, a declarat profesorul Paul Neagu.Personal, sunt convins că Primăria Constanța, Consiliul Județean Constanța și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța vor găsi o cale (poate comună) de a recompensa marile performanțe ale fetelor de la bob!