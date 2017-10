Campionatul Național de volei pe plajă - seniori

Seniorii duc „lupte” aprige pe plaja Arenei CVM

După campionatele naționale la cadeți și juniori de volei pe plajă, a venit rândul și seniorilor să se afirme pe terenul de nisip. Ieri, pe Arena CVM din zona „Cazino” Mamaia, s-au desfășurat primele meciuri, iar astăzi se vor disputa semifinalele, urmând ca mâine să se joace finalele. La competiție, s-au înscris 20 de echipe la feminin și 24 la masculin.Din Constanța, participă echipa „Frații” de la CSS nr.1 (Adrian Manole / Cristian Manole), iar singurii sportivi care reprezintă CVM Tomis, în competiția seniorilor, sunt „francezii” Cristian Bartha (Nice Volley-Ball, Franța), și fosta extremă de la CVM Tomis Constanța, Dragoș Pavel (Saint-Brieuc Côtes d’Armor Volley-Ball, Franța).„În primul rând, am venit să ne distrăm, dar sper să avem și rezultate bune. Nu am mai jucat volei pe plajă de mult timp, și este foarte frumos să mă întrec iar pe nisip. Este cam cald, dar ne descurcăm. Atât eu, cât și Dragoș, jucăm la echipe din Franța, astfel, ne-am decis să punem numele echipei «Francezii»”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristian Bartha.Participarea din acest an este foarte bună, în condițiile în care, anul trecut, competiția pentru seniori nu s-a organizat, iar anul acesta, premiile nu sunt foarte atractive, din lipsa sponsorilor. „Sunt foarte bucuros de participare, și sperăm ca aprecierea modului de organizare să o facă participanții. Este o mare satisfacție, ținând cont că, anul trecut, CN de volei pe plajă pentru seniori nu s-a organizat, și iată că, în condițiile în care nu sunt premii în bani, avem o participare foarte mare la băieți, lucru care dovedește că avem potențialul de a renaște voleiul de plajă, în România”, a declarat, directorul executiv CVM Tomis Constanța, Serhan Cadâr.