Senegalul, pentru a doua oară în istorie la turneul final mondial

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentativa Senegalului a invins, vineri, in deplasare cu scorul de 2-0 (2-0), nationala Africii de Sud si a obtinut a doua calificare la Cupa Mondiala de fotbal. Senegalezii au participat prima data la CM in 2002, cand au invins campioana mondiala Franta in meciul de deschidere al competitiei si au ajuns apoi in sferturi, informeaza News.ro.Vineri, la Polokwane, Diafra Sakho '12 si autogolul lui Thamsanga Mkhize '38 au adus victoria si calificarea oaspetilor.Acest meci a fost o rejucare a partidei din 12 noiembrie 2016, din etapa a doua a Grupei D, cand Africa de Sud a invins cu 2-1. Insa FIFA a decis ca rezultatul meciului a fost manipulat de arbitrul ghanez Joseph Odartei Lamptey, care printre alte decizii controversate a acordat un penalti sud-africanilor. Lamptey a primit interdictie pe viata din fotbal din partea FIFA, dupa acea partida.Chiar daca mai este o etapa de jucat, Senegal a castigat Grupa D a preliminariilor africane, din care au facut parte si Burkina Faso si Insulele Capului Verde, devenind a 24-a echipa calificata la turneul final din Rusia, din 2018. Din Africa, au mai obtinut calificarea pana in prezent Nigeria si Egipt, alte doua locuri fiind inca in joc.