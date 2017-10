SEMNAL SOS. Salvaţi Liceul cu Program Sportiv!

2

FONDURI UE

In 2013 Fondurile NERAMBURSABILE Europene se Acorda si la noi la fel de Usor ca in statele membre ale Uniunii Europene! Acum poti obtine fonduri europene pentru afacerea ta in doar 2 luni si 17 zile. Aflii mai multe detalii pe site-ul:wwwfondurieuropenenerambursabile.ro