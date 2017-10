Selymes vrea ca Săgeata să ia trei puncte la Chiajna

Ştire online publicată Joi, 21 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul Săgeții Năvodari, Tibor Selymes, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, că meciul pe care echipa sa îl va susține în compania Concordiei Chiajna este unul foarte important și că își dorește să câștige toate cele trei puncte. „Cred că este cel mai important meci pentru noi din sezonul acesta. Cu trei puncte câștigate la Chiajna, am ajunge la un total de 18, ceea ce reprezintă punctele care ne țin în afara pericolului”, a declarat Tibor Selymes. Fost jucător la Concordia, acum legitimat la Săgeata, Viorel Dinu își dorește să marcheze pe stadionul de la Chiajna și să contribuie astfel la o victorie a dobrogenilor. „Nu e prima oară când joc la Chiajna după ce am plecat de acolo, am jucat și cu U Cluj și am câștigat fără probleme atunci. Sper să se întâmple același lucru și de data aceasta”, a declarat fotbalistul. Meciul Concordia Chiajna - Săgeata Năvodari, contând pentru etapa a 15-a a Ligii I la fotbal, este programat vineri, de la ora 18.30, în direct la Digi Sport.