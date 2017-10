Selma Cadâr va face parte din proiectul lui Victor Hănescu, "Train Like A Pro"

Jucătoarea de tenis Selma Cadâr (16 ani), legitimată la LPS Constanța, se numără printre norocoșii care vor lua parte la prima tabără de pregătire „Train Like A Pro”, organizată de Victor Hănescu, zilele acestea, la ba-za Winners Sports Club din Cluj-Napoca.„Train Like A Pro” este primul proiect construit pentru a antrena și forma noi generații de campioni, în cadrul căreia Victor Hănescu și echipa sa, printre care Firicel Tomai, Adrian Szabo, Florin Arsenescu, experții internaționali Dave De Haan și Cristian Rolo, Nick Angelescu, Monica Ciuta sau actorul Alexandru Unguru, oferă consiliere și îi ajută pe cei mai buni tineri jucători români.Cantonamentul se va întinde pe durata a zece zile, timp în care se vor pregăti cei mai talentați tineri sportivi din România, dar și din străinătate. Doi jucători de tenis din Belgia și unul din Canada s-au înscris pentru acest proiect.Datorită numărului foarte mare de soli-citări, Victor Hănescu a decis să organizeze o a doua tabără „Train Like a Pro”, în perioada 17-26 august, la baza Tenis Club din Curtea de Argeș.