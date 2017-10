Selma Cadâr, premiul Fairplay al turneului Tennis Europe Junior Masters

Constănțeanca Selma Cadâr a participat, alături de colegii săi Ștefan Paloși (Constanța) și Mihaela Mărculescu (București), la sfârșitul săptămânii trecute, la turneul Tennis Europe Junior Masters, desfășurat în Reggio Calabria (Italia). Selma a fost foarte aproape de podium, dar a încheiat turneul pe poziția a patra, fiind cea mai bună clasare a României la competiție. Organizatorii turneului au decis să îi ofere constănțencei premiul Fairplay, informează Federația Română de Tenis. Acest premiu se oferă jucătorului care are un comportament adecvat și o atitudine frumoasă în timpul partidelor. Selma i-a convins pe organizatori că merită acest premiu printr-un simplu gest pe care l-a făcut în primul tur.„În timpul meciului cu Annia Hertel, din primul tur, arbitrul a decis să-mi acorde punctul la o minge controversată. Atunci, știind că nu era o decizie corectă, i-am spus arbitrului să-i acorde ei punctul”, a declarat jucătoarea, citată de frt.ro. Românca a reușit să câștige acea partidă, cu scorul 6-3, 7-6 (0). Selma Cadâr, antrenată de către Mircea Gallan, recunoaște că, deși este puternică în teren, mental, mai are de lucrat: „Am plecat de pe poziția a 4-a, conform clasa-mentului, și am finalizat turneul pe aceeași poziție. Sincer, cred că puteam să câștig turneul, dar, din cauza presiunii, n-am reușit să fac ce mi-am propus. Sunt conștientă că mai am de lucrat asupra psihicului meu. Toate meciurile au fost importante, întrucât, dacă pierdeai în primul tur, te duceai să joci pentru locurile 5-8. Eu am câștigat primul meci, dar l-am pierdut pe al doilea, cu Adela Joldic - care a ocupat în final locul 2 - și apoi am pierdut meciul pentru locurile 3-4, cu Francesca Jones, cu scorul de 4-6, 6-1 4-6. Ambele s-au dovedit mai puternice mental decât mine în acele zile”.