Selecţionerul Marius Tincu, după eşecul cu Spania: „Greşelile se plătesc în puncte”

Selecționerul Marius Tincu, după eșecul cu Spania: „Greșelile se plătesc în puncte”

Antrenorul interimar al naționalei de rugby a României, Marius Tincu, spune că este nevoie de timp pentru ca „stejarii” să obțină rezultate, susținând că jucătorii tineri vor învăța din greșelile comise în meciul pierdut cu Spania (18-21), de duminică, din etapa a 3-a a REIC.







„Am avut 30 de minute foarte bune, băieții au respectat ceea ce le-am spus și ceea ce am antrenat, după care a fost acel rebond și am luat acel eseu pe contră. După pauză, am continuat în aceeași structură și am jucat rugby-ul nostru, în terenul nostru în 40 de metri. Este greu să înscrii puncte și eseuri când joci în terenul tău. Au fost foarte multe greșeli individuale, care la nivelul acesta se plătesc în puncte. Nu cred că este vorba că spaniolii au avut echipă și ne-au dominat, noi încercăm să construim o echipă tânără și lumea trebuie să înțeleagă acest lucru. Băieții trebuie să crească în meciuri internaționale, să joace la acest nivel, să poată lua deciziile cele mai bune, să scape de trac, de presiune, să învețe să gestioneze emoțiile unui astfel de meci. Este nevoie, repet, ca acestor jucători să li se dea meciuri. Să nu uităm că practic am început construcția unei echipe pentru a pregăti calificarea la Cupa Mondială din 2023, sunt mulți jucători tineri, de perspectivă, care au șansa să progreseze în această echipă alături de jucătorii cu experiență. Trebuie să ne construim o bază de selecție din acești jucători tineri în următorii 2-3 ani”, a spus Tincu într-un interviu pentru site-ul FRR.







Naționala de rugby a României a fost învinsă de reprezentativa Spaniei, cu scorul de 21-18 (7-13), duminică, pe Estadio Nacional Complutense din Madrid, în Rugby Europe International Championship 2019. „Stejarii” au suferit a doua înfrângere din competiție (după 9-18 cu Georgia), deși au condus la un moment dat cu 13-0.







În urma înfrângerii de la Madrid, România a ajuns pe locul 20 în ierarhia internațională. România va juca meciul următor pe 9 martie, contra Rusiei, pe stadionul „Municipal” din Botoșani.