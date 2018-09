Selecţionerul Cosmin Contra, mulţumit după egalul din Serbia

Selecționerul Cosmin Contra, mulțumit după egalul din Serbia

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Cosmin Contra, s-a arătat mulțumit și fericit pentru egalul cu Serbia, 2-2, înregistrat luni seara, la Belgrad, în Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Națiunilor.„Sunt mulțumit și fericit. A fost un meci cu ocazii de ambele părți, cu puțină șansă puteam să ne întoarcem cu trei puncte la ocaziile pe care le-am avut în ultimele 10 minute”, a declarat Contra după meci, la Pro TV.Contra a salutat felul în care jucătorii au ieșit de la vestiare și atitudinea pe care au avut-o.„Au fost două goluri care puteau fi evitate. Am analizat acest joc al sârbilor, dar în prima repriză nu am reușit să-i închidem pe benzi. La pauză am reorganizat puțin echipa și s-a văzut”, a subliniat antrenorul echipei naționale.Următoare dublă din Liga Națiunilor pentru tricolori este programată în luna octombrie, atunci când vor juca în Lituania, pe 11 octombrie, și când vor primi vizita Serbiei, pe 14 octombrie, pe Arena Națională din București.