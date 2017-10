Selecţionerul Christoph Daum, pe făraş

1

Daum

Din cate stim contractul lui Daum expira in Octombrie.De ce nu-l lasa sa-si termine contractul?Ca sa negocieze neaparat?Expira contractul nu il mai prelungesti si gata.Ce sa faca cu Piturca ?Nu ne-am saturat de el?Trebuie alungat in suturi?Ce strica Daum ca mai sta o luna?Pai el trebuie platit pana la finalul contractului si probabil ceva despagubiri,plus plata pentru noul selectioner.Chiar are FRF bani si nu are ce face cu ei?