Secretele artelor kyokushin, dezvăluite la Constanţa

Secretele artelor kyokushin, dezvăluite la Constanța

Pentru câteva zile, antrenorii și practicanții stilului de Kyokushinkai Karate din provincie au avut ocazia de a se antrena alături de unii dintre cei mai mari luptători din lume la această categorie. Totul în cadrul taberei internaționale organizate la Constanța.Printre internaționali, s-a numărat Artur Hovhannisian, unul dintre cei opt practicanți de Kyokushinkai Karate ce a trecut testul celor 100 de Kumite într-o singură zi, un test extrem, de rezistență, în care luptătorul este supus unui maraton de 100 runde de luptă, fiecare a câte un minut jumătate, două.„A fost un test incredibil de greu. De la runda 80 în sus, nu-mi mai aduc aminte aproape nimic, mi-am pierdut cunoștința pentru câteva momente, dar am reușit să duc până la capăt provocarea”, a declarat, pen-tru „Cuget Liber”, Arthur Hovhannisian.Ajuns pentru a patra oară în România, luptătorul armean se simte ca acasă și se bucură de fiecare dată când se reîntoarce alături de tricolori.„Această țară a devenit ca a doua casă pentru mine, mă simt confortabil când mă reîntorc printre români. Luptătorii de kyokushin din România au un drum lung de parcurs și mult de muncă. Țara natală a acestui stil, Japonia, este foarte departe, iar informațiile vin destul de greu către Europa. Sunt mulțumit că am ocazia de a fi aici, pentru a comunica cu antrenorii, pentru a oferi mai departe noile tehnici sau pentru a pune la punct eventuale nelămuriri”, ne-a mai spus Hovhannisian.Dezvăluiri din JaponiaUn alt sportiv de mare anvergură, prezent la tabăra internațională, a fost japonezul Akaishi Makoto, recorder de K-1 și câștigătorul celei de-a zecea ediții Asian Open (IKO -1, în 2004). Pentru el, importanța participării la acest eveniment a fost atât predarea, cât și preluarea infor-mațiilor de la practicații kyokushin.„Am venit în această țară nu numai pentru a preda și a dezvălui artele kyokushin, dar și pentru a învăța de la oamenii de aici. Prima impresia a sportivilor din România este fizicul impresionant, care este mult mai dezvoltat decât cel al luptătorilor din Japonia”, ne-a spus Makoto.Ca toate sporturile, Kyokushinkai Karate dezvoltă fizicul, însă practicarea acestuia poate aduce și alte beneficii.„Dacă practici kyokushin, cu siguranță devii mai puternic. Îți dezvolți trupul, mintea și spiritul. Obișnuiam să spun că acest stil este cel mai puternic stil de karate, dar nu a fost acesta motivul pentru care am ales calea luptelor. Sincer, a fost un accident, nici nu știam că voi practica acest sport când am intrat în dojo-ul kyokushin, dar încetul cu încetul, am început să iubesc stilul și să-l practic cu pasiune”, a precizat Akaishi Makoto.