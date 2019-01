Se schimbă regulile la Australian Open şi US Open. Măsura luată de WTA care le va ajuta pe jucătoarele de tenis

Se schimbă regulile la Australian Open și US Open. Măsura luată de WTA care le va ajuta pe jucătoarele de tenis

Potrivit Tennis Channel, două dintre turneele de Marele Șlem vor introduce de anul viitor on court coachingul. Astfel, jucătoarele vor avea ocazia să apeleze la antrenor precum în turneele obișnuite, unde practica este una comună.



Reguli în "on-court coaching" în WTA:



- numai antrenorul desemnat poate intra pe teren pentru a oferi sfaturi;



- în timpul unui meci televizat, acesta este obligat să poarte microfon;



- asistența verbală este permisă numai din teren, în urma solicitării jucătoarei către arbitrul de scaun;



- intervențiile pot fi cerute: a. o dată pe set, fie la schimbul de teren, fie la finalul setului; b. atunci când adversara beneficiază de o pauză de toaletă sau o pauză medicală; c. într-o pauză de 10 minute luată ca urmare a condițiilor meteo extreme; d. în plus, de echipele de dublu, înaintea unui match-tiebreak.





