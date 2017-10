Se retrage Cătălina Ponor? "E o fată inteligentă, va cântări bine decizia"

În ultimele zile, a circulat cu viteza luminii informația conform căreia Cătălina Ponor s-ar retrage din activitatea competițională imediat după încheierea Campionatelor Mondiale de la Montreal.Gimnasta în vârstă de 30 de ani a declarat pentru jurnaliștii străini: „Montreal a început cu Nadia și se termină cu mine. Este ultimul meu Campionat Mondial”.Zvonul ar fi fost confirmat și de o persoană din anturajul Federației Române de Gimnastică, însă nu toată lumea se încrede în vorbe. Antrenoarea secției de gimnastică de la CSS 1 Constanța, prof. Mirela Szemerjai, ne îndeamnă să avem răbdare și să așteptăm deznodământul competiției din Canada.„Noi nu am auzit nimic despre acest lucru. Nu știm ce este în mintea ei, poate este o decizie de moment. Consider că, orice ar decide, și-a făcut datoria din plin față de România. Putem să fim triști că se retrage, dar fericiți că a ținut-o Dumnezeu sănătoasă și că ne-a mai adus niște medalii strălucitoare. Dacă nu erau Cătălina Ponor, Larisa Iordache și Marian Drăgulescu, situația era extrem de dificilă. Dar haideți să nu ne grăbim, poate va face un un concurs foarte bun și va primi un imbold să continue”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Mirela Szemerjai.Nu ar fi prima dată când Ponor se gândește la retragere. S-a mai întâmplat de două ori, în 2011 și 2015, dar a revenit de fiecare dată asupra deciziei. De data aceasta, nici vârsta nu o mai ajută să se răzgândească, iar dacă va lua această hotărâre, cu siguranță va fi definitivă.Constănțeanca are un palmares remarcabil: cinci medalii olimpice (trei de aur, una de argint și una de bronz), cinci medalii mondiale (trei de argint și două de bronz) și 13 europene (opt de aur, două de aur și trei de bronz), fiind singura gimnastă română care a participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice.„Toți campionii se retrag la un moment dat“Coordonatul lotului feminin de gimnastică al României, constănțeanul Nicolae Forminte, nu consideră zvonul ca fiind o surpriză.„Cătălina Ponor este o fată foarte inteligentă și dacă ar lua această decizie, ar cântări-o foarte bine. Nu putem decât să-i respectăm dorințele. Dacă va continua, vom fi în continuare alături de ea, iar dacă va alege să se retragă, îi urăm multă sănătate și putere de muncă în continuare. Toți campionii sunt obligați să se retragă la un moment dat. Nouă, antrenorilor, nu ne rămâne decât să muncim și să formăm noi sportive capabile de marea performanță. Ne este tot mai greu, însă timpul va arăta dacă am reușit sau nu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Nicolae Forminte.Se schimbă formatul competițiilor internaționaleDe la anul, Federația Internațională de Gimnastică va schimba formatul campionatelor internaționale și baremul de punctaj. Fiecare echipă va fi formată din patru sportive, care vor evolua la toate cele patru aparate. Primele trei note obținute pe fiecare aparat vor intra în media finală a echipei.„Personal, cred că este o întoarcere spre normalitate. Sportivele vor fi obligate să-și depășească limitele și să se specializeze pe toate cele patru aparate și să devină, într-un cuvânt, complete. Poate și acest lucru ar fi putut pune-o pe gânduri pe Cătălina Ponor. Ea nu a mai lucrat de mult timp la paralele și ar fi cam greu pentru ea, la 30 de ani, să reia paralelele și să performeze la un nivel foarte ridicat”, a completat Nicolae Forminte.