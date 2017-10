Se restrânge lista posibililor selecţioneri: "Am vorbit cu el, nu va accepta"

Se restrânge lista posibililor selecționeri: "Am vorbit cu el, nu va accepta"

19 Octombrie 2014

Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Române de Fotbal, a declarat că Anghel Iordănescu nu va fi viitorul selecționer al naționalei, avertizând asupra situației incerte cauzată de plecarea lui Victor Pițurcă de la Al Ittihad: "E o nebunie să anunți selecționerul săptămâna viitoare. Cine le trimite telegrame de convocare jucătorilor? Sunt foarte multe detalii, nu se pomenește pe pământ ce a făcut acest Burleanu", a declarat acesta la Look TV."Iordănescu nu va fi selecționer, am vorbit azi cu el, nu va accepta. I-am spus că e timpul să-și asume responsabilitatea, să ia lângă el un antrenor cu experiență să-l ajute și doi tineri, precum Moldovan și Contra, pe care să-i formeze. Dar el nu vrea, mi-a zis clar. Interimatul nu are niciun farmec. Ori îi dai omului o responsabilitate, ori îl păcălești. Situația e periculoasă", a continuat Mircea Sandu, scrie prosport.ro.