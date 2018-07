Se pregăteşte (re)naşterea FC Farul. Dar va avea oare echipa suporteri?

Se pregătește (re)nașterea FC Farul. Dar va avea oare echipa suporteri?

Fotbalul constănțean este bulversat, la această oră, după ce fostul atacant al naționalei, Ciprian Marica, a cumpărat brandul FC Farul, râvnit și de conducerea clubului suporterilor. Cum se vor așeza lucrurile? Rămâne de văzut.







Scriam, imediat după promovarea în Liga a II-a, că pentru SSC Farul greul abia acum începe. Spuneam atunci că euforia performanței sportive va trece repede, iar misiunea cea mai dificilă îi va aparține conducerii clubului, care va trebui în primul rând să recupereze marca FC Farul. Fără brandul alb-albastru, SSC va rămâne doar echipa suporterilor; și iată că așa s-a și întâmplat.







Licitația a fost o piatră de încercare, un examen pe care - trebuie să o recunoască toată lumea, fie că ne place, fie că nu - conducerea SSC Farul l-a picat cu brio. L-a picat chiar prin neprezentare, pentru că, în loc să facă rost de bani, staff-ul administrativ a preferat să facă plângeri penale în stânga și-n dreapta, invocând tot felul de lucruri și fapte peste limita legii.







Noul proprietar al brandului FC Farul, Ciprian Marica, n-a plătit o sumă colosală: ceva mai mult de 40.000 de euro. Stau și mă întreb: dacă cei din conducerea SSC Farul nu au avut bani pentru siglă, pentru palmares, pentru istorie, cum vor putea oare să susțină o echipă în Liga a II-a? Pentru că, a te gândi în acest moment la forțarea promovării în Liga I ține clar de domeniul SF-ului.







Ieri, conducerea SSC Farul a transmis un mesaj către suporteri:







„În acest moment, principala noastră prioritate este asigurarea finanțării din partea autorităților locale pentru a putea reprezenta cu cinste orașul în următorul sezon al Ligii a II-a. Suntem dezamăgiți de faptul că semnele identitare ale clubului nu au fost adjudecate de către noi.







Ne mai desparte o lună de startul campionatului Ligii a II-a, iar lotul va pleca în cantonament la Câmpina. Ne-am fi dorit o atmosferă liniștită, dar se pare că acest lucru nu este posibil. Cel puțin nu la Farul.







Ne bucură faptul că brandul Farul generează în continuare un interes semnificativ. Ne-ar fi fost mult mai ușor să ducem mai departe spiritul farist dacă toți cei care doresc acum, prin diferite modalități, să facă parte din acest proiect ar fi fost alături de noi de la început.







Am văzut pe pielea noastră ce înseamnă ca deciziile care influențează soarta clubului să fie luate de un singur om sau de un grup restrâns de indivizi. Echipa pe care am iubit-o a murit încet, în chinuri groaznice, după ani de anonimat. Tocmai de aceea, atunci când am reînviat Farul, am decis să nu mai oferim nimănui această posibilitate. Nu știm care sunt intențiile d-lui Ciprian Marica, dar să nu uităm că și Giani Nedelcu a fost întâmpinat la Farul ca un salvator, iar deznodământul îl știm cu toții.







Noi vom continua pe drumul pe care am pornit acum doi ani. Am muncit prea mult ca să ne oprim acum. Credeți în SSC Farul! Împreună ducem mai departe spiritul farist!”.







Așadar, proiectul SSC Farul merge mai departe. Cât succes va avea, mai ales că a plecat și antrenorul Petre Grigoraș? Păstrând realismul, personal, nu cred că foarte mult. În cel mai fericit caz, echipa se va zbate în mediocritatea eșalonului secund, profitând de faptul că nivelul întregului fotbal românesc nu este unul foarte ridicat. Cu ce bani? Asta-i întrebarea!







Implicarea lui Marica la FC Farul poate schimba radical datele problemei. Nu-i exclusă varianta înființării unei noi echipe, care să preia locul alteia de Liga a II-a, iar finalmente să preia și denumirea mult visată: FC Farul. Aceasta ar fi structura care ar urma să primească finanțare de la administrația locală și ar fi și firesc să fie așa, pentru că brandul FC Farul este unul singur.

De asemenea, sunt convins că Ciprian Marica știe foarte bine în ce s-a băgat. Și-a făcut socotelile, și-a calculat pașii, mai ales că legăturile sale cu orașul de la malul mării sunt foarte strânse. De altfel, chiar fostul internațional a precizat că orașul Constanța este a doua sa casă. Mai mult ca sigur, alături de Marica vor veni oameni importanți la tribuna oficială, și nu doar pentru a sparge semințe sau a aplauda, ci și pentru a investi. Ex-nouarul naționalei poate juca rolul magnetului, poate genera parteneriate la un cu totul alt nivel decât cel cu care ne-am obișnuit în ultimii ani.







Marica va avea însă nevoie maximă de susținerea administrației locale. Pentru că pot face el și prietenii săi o echipă trăsnet, dacă meciurile se vor juca tot în mizeria de stadion din strada Primăverii. Aici intervine rolul Primăriei Constanța, care, indiferent de mijloace, trebuie să preia urgent în administrare complexul sportiv din strada Primăverii.







Ciprian Marica trebuie să dea dovadă de multă diplomație. Pentru că există riscul ca, la Constanța, să se clădească o echipă puternică, dar care să nu aibă… suporteri!