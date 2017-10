„Se pare că brazilianul Marx are ceva calităţi“

„Se pare că brazilianul Marx are ceva calități“

Din lotul pentru stagiul din Cipru (15 - 25 ianuarie, Ayia Napa), nu fac parte Guriță, Șt. Ciobanu și Otvoș, care se află în căutarea altor echipe. Antrenorii fariști s-au oprit asupra unui lot de 27 de fotbaliști, cărora li s-ar putea adăuga și tânărul stoper brazilian (19 ani) Marx, „care se pare că are ceva calități”, după cum a spus Ion Marin. Farul pleacă în Cipru marți, decolând de pe „Henri“ Coandă la ora 21. În cazul lui Ciobanu, Farul a fost de acord ca atacantul să se antreneze cu CSM Ploiești, iar în cazul lui Otvoș există o ofertă de la Delta Tulcea, dar mijlocașul poate veni și cu alte soluții. „Lui Ciobanu i-am spus foarte clar că acceptăm să meargă să se antreneze la CSM Ploiești, dar s-ar putea să nu ajungem la o înțelegere cu clubul respectiv. Noi am plătit pentru a-l lua de la Delta Tulcea și nu putem să-i dăm drumul jucătorului fără a încerca să ne recuperăm mare parte din bani”, a explicat Ion Marin. Clubul constănțean mai are trei jucători împrumutați, la Delta Tulcea (Mățel, Păcuraru și Soare), în vreme ce Ușurelu nu mai e al Farului, s-a transferat definitiv la FC Otopeni. Lotul pentru Cipru Portari: Curcă, Vlas; Fundași: Farmache, Băcilă, Jasic, Gheară, Barbu, Șchiopu, Mala, (Marx), Maxim, L. Florea; Mijlocași: Voiculeț, L. Mihai II, Todoran, Larie, Pătrașcu, Ben Teekloh, Lungu, Gaston; Atacanți: Gerlem, D. Florea, Chigou, Nanu, M. Nae, Gosic, Chico, Fl. Neaga.