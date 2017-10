Se mai vrea la Constanţa handbal feminin? O idee ratată!

Se mai vrea la Constanța handbal feminin? O idee ratată!

Handbalul feminin constănțean traversează o perioadă de criză. Poate cea mai neagră serie din istoria clubului. Două retrogradări în patru ani, un lot evaporat, o bază sportivă aflată în paragină. Mai este oare cineva interesat de redresarea „corăbiei“?Scria mai tânăra noastră colegă de redacție Sandra Mihăilă, zilele trecute, despre situația jalnică în care a ajuns handbalul feminin constănțean. Am prezentat, în „Cuget Liber”, opiniilecritice ale venerabilului profesor Traian Bucovală, catalogat imediat drept „depășit”, ale prorectorului UMC Cornel Panait, președintele CSU Neptun, ale directorului executiv Silviu Băiceanu sau ale reprezentantei COSR, Elena Frîncu.Faptul că ne-am interesat despre handbalul feminin, punând întrebări incomode, i-a deranjat pe unii, care s-au și grăbit să trimită drepturi la replică.Le-am respectat dreptul la cuvânt și am publicat acele rânduri, dar trebuie să recunosc că m-a umflat râsul citind (de câteva ori, să-l deslușesc!) acea înșiruire de cuvinte ale limbii române, cărora le lipsea o trăsătură esențială: sensul!Nu insist acum asupra subiectului, ci dăm publicității, în ediția de astăzi, un comentariu postat de un cititor, suporter al handbalului, la interviul acordat de președintele Cornel Panait. Este evident că avem de-a face cu un om bine informat și la fel de bine inten-țional, un bun cunoscător al fenomenului: „Dacă mai interesează pe cineva această echipă de mare tradiție a Constanței, aș avea o sugestie: să se înființeze un singur club de handbal cu două secții - una feminină și una masculină, club care să fie finanțat din banii CJC/CLM și care ar reprezenta cu adevărat Constanța. Nu cred că, în acest moment, ajută pe cineva să avem două echipe de băieți, care să își facă concurență și să își împartă simpatiile publicului constănțean (atât cât mai există!), și una de fete, dar formată doar din junioare și fără perspective de revenire în Liga Națională. Cred că ar fi o soluție benefică pentru toată lumea și care ar prezenta garanții de performanță. Asta, bineînțeles, dacă se dorește să mai avem sport de performanță în Constanța. Dacă nu, ei bine, la anul vin alegerile, iar cei care au distrus sportul din Constanța vor vedea că orice faptă își are și răsplata”.v v vUn punct de vedere pe care, personal, îl susțin. După scandalul finanțării ilegale din bani publici de la HCM și retrogradarea Neptunului, ideea de a înființa un singur mare club de handbal, cu secții de băieți și fete, a fost vehiculată prin urbe, însă nu s-a materializat. Astfel, s-au înființat două cluburi pentru handbalul masculin, ambele echipe activând în liga a doua, iar handbalul feminin a rămas aceeași rudă săracă, fără lot, fără bani și fără perspectivă.Așa cum scria și cititorul amintit, important este dacă se mai dorește handbal de performanță la Constanța. Din acest punct trebuie pornit. Pentru handbalul masculin, s-a găsit, cel puțin în prima fază, un milion de euro (tot bani publici…) pentru continuarea activității. Asupra întrebării de ce s-au făcut două echipe, care „toacă” minimum un milion de euro să bată mingea în eșalonul al doilea, vom reveni într-un articol viitor. Astăzi, în prima fază, îi întrebăm pe cei ce dețin „hățurile” handbalului feminin ce au de gând cu echipa. Pentru că, asta e clar, despre performanță sau promovare nu poate fi vorba.Interesant este însă, faptul că hand-balul feminin beneficiază, totuși, de niște bani buni (700.000 lei de la Consiliul Județean), care, cel puțin în opinia mea, susținută și de mulți specialiști, nu sunt cheltuiți cu chibzuință. Vom trăi și vom vedea cât de eficiente sunt acțiunile de astăzi, cu zeci și sute de copii, dintre care marea majoritate nu au calitățile minimale pentru handbal.