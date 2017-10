Se întoarce PETRE GRIGORAŞ la FC FARUL? Vezi ce a declarat acesta pentru CUGET LIBER

Se întoarce PETRE GRIGORAȘ la FC FARUL? Vezi ce a declarat acesta pentru CUGET LIBER

Discuțiile de asociere între FC Farul și Consiliul Județean Constanța par să fie pe ultima sută de metri, în acest sens punându-se pe hârtie și variantele care ar putea ocupa banca tehnică a „marinarilor” în următoarea perioadă.Printre cei propuși se numără și, care nu și-a încheiat încă problemele cu Oțelul Galați, dar care a declarat, pentru”, că ar fi dispus să antreneze „alb-albaștrii”, cu condiția ca proiectul să fie unul ambițios.„Știam ceva despre o eventuală preluare a echipei de către Consiliul Județean Constanța. Nu pot să spun că nu aș lua în considerare să antrenez, din nou, FC Farul, dar, totuși, am ajuns la un anumit nivel și dacă nu va fi un proiect foarte serios, îmi este greu să mă întorc de unde am plecat. Cu Farul am plecat de jos, de la Divizia B, am promovat, am juca și finala Cupei României, dar acum nu știu care sunt proiectele și ideile noilor investitori. Nu am fost contactat și nu am discutat cu absolut nimeni, dar nu voi refuza o discuție în cazul în care se va concretiza ceva. Am nevoie de o motivație serioasă și îmi doresc foarte mult să antrenez la un nivel înalt”, a declarat, pentru Cuget Liber, Petre Grigoraș.