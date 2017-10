Petre Grigoraș, despre golul lui Vitaic:

„Se întâmplă o dată la zece ani“

Antrenorul Oțelului, Petre Grigoraș, s-a arătat mulțumit de rezultatul final. „Un punct este mai bun decât nimic. Echipa mea a făcut cea mai slabă oră de joc de când o pregătesc eu, evoluând fără orizont, haotic, la întâmplare, iar acest lucru mă îngrijorează. Dacă Farul era într-o formă mai bună, în repriza întâi ar fi trebuit să fie 3-0 sau 4-0. Am avut noroc cu acel gol de senzație, pe care îl vezi o dată la zece ani. Oțelul a primit goluri după gafe monumentale, uite că a venit vremea să avem și noi reușite antologice. Pe final, am fi putut chiar câștiga, dar nu am fi meritat victoria”, a spus Grigoraș, care a dezvăluit apoi că, la faza în care Vitaic a șutat spre poarta lui Vlas, de la 60 m, se pregătea să-l înjure pe croat pentru soluția aleasă, dar, două secunde mai târziu, îl lua în brațe de bucurie.