"Se bat precum chiorii, se înjură de mamă şi nu putem interveni!"

Răul absolut din Rromarlania, e pretutindenar, omniprezent. E monolit!

A fost importat din Amerikk si Jewropa. Rromarlanii au asimilat ce e RĂU in civilizatzigania occidentalabila; "civilizatie" aflată sub asediul decadentei abisale, violentei sanguinare si lăcomiei everestice produse de babelizare/"globalizare"; babelizare al cărui vârf de lance sunt unulasutasii Jewnglishadisti si ariergarda lor, triada nefasta: unulasutasii Chinezi(din nefericire), urmașii Nazistilor si urmașii bolsevicilor(oligarhia zsidano-rusiskkariota). Impactul Râului Absolut asupra societății din fosta Românie, e devastator. In 27 de ani, au fost exterminați aproape cinci milioane de Romani; copiii fiind cea mai afectată categorie socială, din cauza distrugerii Sănătății si Educației, si exodului "economic"(citește neosclavagist). Parafrazând proverbul românesc "Numai mama sa nu fii", in Nebunistanul-Rromarlanesc, "Numai profesor sa nu fii" ar trebui sa fie cel mai uzitat neoproverb românesc.