Se apropie Cupa Farul şi CN de gimnastică aerobică

Se apropie Cupa Farul și CN de gimnastică aerobică

Finalul acestei luni aduce, în prim-plan, gimnastica aerobică, prin programarea la Constanța, la Casa de Cultură a Sindicatelor, în perioada 29-30 septembrie, a unei noi ediții a Campionatului Național și a Cupei Farul, două concursuri de marcă și importante în planul activității competiționale.Evenimentul, aflat sub egida Federației Române de Gimnastică, a Clubului Sportiv Farul Constanța, a Direcției Județene pentru Sport și Tineret și a Asociației Județene de Gimnastică, marchează, totodată, cea de-a XVII-a ediție a întrecerilor pentru titlurile naționale și a XII-a ediție a Cupei Farul, ambele oferind, an de an, o dispută de un înalt nivel tehnic si spectacular, dar și organizatoric, având în vedere, printre altele, și faptul că la start se află medaliații Campio-natelor Mondiale și Europene.La actuala ediție și-au anunțat participarea cei mai buni gimnaști de la CSM Arad, CS Urania Arad, CS Universitatea Arad, CSS Triumf București, CS UNEFS București, CS Palestra 21 Caracal, CS Farul Constanța, CSS 1 Constanța, AS Win-Gym Constanța, Colegiul Național Sportiv Cetate Deva, CS Gimnis Iași, CSS Petroșani, precum și componenții Lotului Național de seniori.Adăugăm și faptul că programul competițional va fi completat și de câteva evoluții demonstrative ale micilor sportivi de la secția de gimnastică aerobică a clubului Farul Constanța.Programul fiecărei zile începe la ora 11.00 și, foarte important, intrarea este liberă!