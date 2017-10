Sdrobiş: „Ne-au tăiat apa şi căldura. Mai au să ne ia şi aerul“

FC Farul, „faultată” înaintea meciului cu Săgeata

Sdrobiș: „Ne-au tăiat apa și căldura. Mai au să ne ia și aerul“

Situație critică la Farul, care, după ce că nu beneficia la stadion de apă caldă și căldură, de ieri a rămas și fără apă rece, care i-a fost tăiată. Ioan Sdrobiș și Relu Damian au acuzat autoritățile locale, iar Giani Nedelcu a anunțat astăzi o conferință de presă extraordinară, putându-se ajunge și la varianta extremă ca, săptămâna viitoare, actualul patronat să se retragă. La stadionul „Farul” nu mai curge, de ieri, nici apa rece, fapt care aproape a paralizat activitatea la club. În plină pregătire a meciului cu Săgeata Năvodari, de sâmbătă, fotbaliștii nu au mai fost opriți în cantonament. La minihotel au rămas doar jucătorii din afara Constanței care locuiesc acolo, restul fiind trimiși acasă. Deznădăjduiți, președintele Relu Damian și antrenorul principal Ioan Sdrobiș au învinuit autoritățile locale, plângându-se că, dacă problema nu se va rezolva urgent, următorul joc de pe teren propriu al Farului nu va putea fi organizat, situație în care „săptămâna viitoare nu ne veți mai vedea pe aici”. Mai mult, astăzi, de la ora 13, patronul clubului, Giani Nedelcu, va susține o conferință de presă, în care au fost promise dezvăluiri despre situația de la Farul, sub toate aspectele. Surse din club susțin chiar că este posibil ca, sătul până-n gât de problemele de care se tot lovește în relația cu autoritățile locale, actualul patronat să renunțe la club după meciul cu Săgeata Năvodari. „La Farul, situația se limpezește, însă, din păcate, nu spre bine. După ce că nu avem de niciunele, ne chinuim cu banii, iar după o friptură fugim de obosim, de luni până luni, acum ne-au tăiat și apa rece. Deși sunt un tip puternic, cred că nu voi mai putea suporta mult timp. Problemele încep să mă depășească. Am îndurat foarte multe aici. În situația de față, primul pas e să chemăm Sanepidul, pentru a închide minihotelul, care poate deveni un focar de infecție. Echipa e paralizată, cantina la fel. La club se pregătesc 200 de copii, 25 de fotbaliști de la echipa mare și atleți. Mai au să ne taie și aerul. Am venit cu sufletul la Farul, dar așa e greu de lucrat. S-a ajuns prea departe”, a țipat Ioan Sdrobiș. „Am rămas șocat de ce s-a întâmplat astăzi (n.n. - ieri). De două luni, nu am primit nicio atenționare, iar acum, brusc, ni s-a tăiat și apa rece. Am crezut că vom fi sprijiniți, dar, dacă am făcut prea multe puncte și nu aveam voie, să ni se spună și plecăm de aici. Nu zice nimeni ca tu, autoritate locală, să vii și să arunci cu averi la Farul, dar, chiar așa, și puținul cu care poți sprijini să-l iei?”, a punctat și Relu Damian. „Sunt dezgustat...“ „Dezinteres al autorităților locale față de echipa de fotbal ca la Constanța nu am mai întâlnit. La sporturile pe care le păstoresc e veselie și bunăstare, dar fotbalul nu îi interesează, au privirea întoarsă de la Farul. Treaba cu apa a pus capac. Înseamnă că există prea multă ostilitate și răutate împotriva noastră. Sunt dezgustat. Ce și-au zis, dacă apa caldă și căldura întreruptă nu i-au astâmpărat, hai să le tăiem și apa rece”. „Ne luați apa, care e lăsată de la Dumnezeu?“ „E adevărat, avem datorii, dar de ce nu există puțină înțelegere? Dacă nu putem să plătim acum, trebuie să sară pe noi, tocmai când încercam să ne ridicăm, puțin câte puțin? Nerezolvată urgent, situația de acum ne va determina ca, în scurt timp, să sistăm activitatea la club. Un oraș așa de mare precum Constanța face economie cu apa lăsată de Dumnezeu?” Ioan Sdrobiș