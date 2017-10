Scrisoare deschisă a lui Gheorghe Hagi. "Eu sunt cel atacat!"

Gheorghe Hagi a lansat, ieri, o scri-soare deschisă către mass-media și lumea fotbalului românesc, în care își exprimă nemulțumirea că o serie de fotbaliști crescuți la Academia sa, printre care și fiul său, Ianis, nu intră în vederile selecționerilor loturilor naționale, deși au, cel puțin în opinia tehnicianului constănțean, calitățile necesare pentru a merita convocarea.„Am slujit peste 20 de ani fotbalul românesc ca jucător activ, iar după ce am abandonat activitatea fotbalistică, investesc într-un proiect frumos pentru tineri, lucru pe care îl fac de mai bine de șapte ani. Avem cea mai nouă bază sportivă privată de după Revoluție, avem 300 de copii, suntem campionii României U19 în ultimii cinci ani, re-prezentăm România în Youth League, iar în urmă cu trei ani, am devenit cam-pioni la toate categoriile (juniori A, B și C), lucru unic în fotbalul românesc.Doresc să prezint doar câteva argu-mente solide legate de selecția de la loturile naționale, lucruri care dovedesc faptul că eu sunt cel atacat, nicidecum că eu sunt cel care atac.Mitriță a dispărut de la lotul U21 după ce era cel mai bun jucător «unu contra unu» din Liga I (conform statisticilor InStat), chiar dacă juca în Italia la o echipă care a reușit promovarea în Serie A.Bălașa, liderul generației ’95, n-a mai fost convocat nici el după ce a jucat meci de meci pentru echipa de club cu care a promovat în Serie A.Manea, cel mai tânăr debutant din istoria naționalei de seniori a României și căpitanul generației ’97, a dispărut și el din anturajul lotului U21.Tănase, cel mai decisiv jucător U21 din sezonul precedent al Ligii I, a ajuns să fie rezervă sau neconvocat la lotul de tineret, în condițiile în care alți jucători nu evoluau constant la echipele de club și erau titulari sau căpitani la tineret.Ianis Hagi este de patru ani căpitanul echipei naționale de juniori (generația ’98), în sezonul trecut a evoluat în 31 de meciuri pentru FC Viitorul, fiind și căpitanul echipei, a fost declarat cel mai bun tânăr jucător din Liga I pe baza vo-turilor antrenorilor și căpitanilor de echi-pă din Liga I și a fost transferat într-unul din cele mai puternice campionate ale Europei la o echipă din primele cinci din Serie A.Toate aceste performanțe nu au fost suficiente pentru ca Ianis să pri-mească vreo promovare la un lot național superior ca vârstă, nici măcar să fie chemat la vreun antrenament”, se arată în scrisoarea semnată de Gheorghe Hagi.