Scrimă / Echipa de sabie a României, pe locul 9 în turneul de Cupă Mondială de la Budapesta

Echipele naționale de sabie ale României au participat la turneul de Cupă Mondială pentru echipe „Zarándi Csaba”, de la Budapesta (Ungaria), informează Federaţia Română de Scrimă.

La masculin, adversara din primul tur a României a fost Tunisia. România (Alin Badea, Iulian Teodosiu, George Dragomir, cu Răzvan Ursachi rezervă) a obținut victoria cu 45-36, în urma unei partide în care tricolorii au câștigat patru relee, încheind la egalitate alte două.

Adversară în optimi a fost echipa Statelor Unite. A fost un meci aprig, în care am avut o revenire spectaculoasă și unde am pierdut pe final. I-am condus pe americani cu 15-11, dar am fost apoi conduși și la o diferență de opt puncte (22-30). Am egalat și am revenit în cărțile calificării după victoria extraordinară a lui Alin Badea la Daryl Homer, din penultimul releu (10-5). Am intrat în ultimul releu conduși la un singur punct (39-40), însă Eli Dershwitz s-a impus cu 5-4 în fața lui Iulian Teodosiu și tricolorii au mers în turneul pentru locurile 9-16.

Aici românii au învins categoric Spania (45-17) și Georgia (45-29), pentru a-și disputa finala pentru locul 9 cu reprezentativa Chinei. Tricolorii au condus ostilitățile și au avut mereu puncte avans, ajungând să conducă și la 11 puncte diferență. S-a încheiat, în cele din urmă, 45-43 pentru români, care au terminat competiția de la Budapesta pe locul 9.







În proba feminină, tricolorele (Sabina Martiș, Bianca Pascu, Andreea Lupu, cu Loredana Dima rezervă) au cedat cu 32-45 în fața echipei din Azerbaidjan în chiar primul tur al tabloului. Echipa ţării noastre a ocupat locul 20 în clasamentul final.