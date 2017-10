„Scor nedrept“

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Scorul e nedrept pentru noi. S-a repetat istoria cu Poli Timișoara. Penalty-ul din care ieșenii au egalat a fost. Un henț neforțat. Probabil că Florea nu era conectat suficient la miza jocului. Plătim iar tribut marilor ratări. Puteam avea 2,3-0 la pauză, după cum totul se putea termina la ocazia lui Todoran. Spun însă iar cu tărie că nu cedăm sub nicio formă. Vom lupta până la capăt și am speranța că vom reuși să salvăm echipa de la retrogradare. Este un mare păcat că nu am câștigat, căci meritam victoria. Nu am gândit rău partitura din repriza a doua. Am sperat să-i surprindem pe ieșeni pe contraatac. Din păcate, am ratat și nu am putut închide meciul” Ion Marin, antrenor FC Farul