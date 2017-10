Scandalul "ţigancă împuţită". Ce a spus Caroline Garcia

Scandalul "țigancă împuțită". Ce a spus Caroline Garcia

Jucătoarea de tenis Caroline Garcia a publicat, miercuri, un răspuns oficial în privința scandalului declanșat de partida cu Irina Begu, câștigată de către Irina în turneul de la Charleston, scor 6-4, 2-6, 7-6 (3), și susține că nu a jignit-o pe româncă.Iată comunicatul oficial publicat de către Caroline Garcia (22 de ani, locul 44 WTA) pe site-ul oficial și pe contul personal de Twitter:"Aș vrea să vorbesc despre comentariile care au apărut în presă despre mine, după meciul de luni cu Irina-Camelia Begu (România). Aceste informații sunt complet false. Am avut întotdeauna respect pentru adversarii mei și fără îndoială că nu am spus acele cuvinte, nu am jignit, așa cum am fost acuzată. Totodată, alertată de acest zvon fals, WTA a închis acest caz, după cum a și anunțat. Vă mulțumesc!"Women's Tennis Association (WTA) a reacționat, marți seară, în cazul scandalului declanșat de partida dintre Irina Begu și Caroline Garcia, și a precizat că nu a găsit probe împotriva franțuzoaicei. ''Cel mai înalt nivel de comportament profesional pe terenul de tenis e extrem de important pentru WTA și orice mai prejos e inacceptabil. După investigații amănunțite, nu am găsit nicio dovadă în suportul acestor acuzații. Cazul este închis", se arată în scurtul comunicat publicat de WTA.