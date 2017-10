SCANDALOS! Cine vrea FALIMENTUL FARULUI? Datoriile se adună, nimeni nu plăteşte!

3

Farul si Bosanceanu

Dupa ce ai tacut omul "cu ou si cu otzet", l-ati injutar de mama de mortzi de familie .. Vretzi sa se intoarca? pai ce prost s-ar intoarce dupa ce Sorin Mihailescu si asa zisii suporteri constanteni L-au injurat in tot orasul si i-au cerut sa plece de la echipa?!?!?! PROST O FI DACA S-O MAI INTOARCE DUPA TOT CE I-ATI FACUT. LA CONSTANTA VOI ATI INGROPAT ECHIPA: GALERIA! PS: eu din cate imi amintesc.. sub patronatul lui Bosanceanu Farul a avut cea mai buna performanta a sa de la infiintzare si pana acum: participarea in finala Cupei Romaniei cu Dinamo...