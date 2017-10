SCANDAL / MELENCO: "PENIU să înceteze cu MINCIUNILE! E JOSNIC..."

6

Melenco-vis-a-vis Peniu

Ma bucur ca ma pot exprima aici.despre ce vorbim dlor : dl. Peniu nu va ajunge niciodata la valoarea dlui Melenco care este on om deosebit un profesor si un fost antrenor la Academia din care grupa 97 l-au iubit foarte mult fata de actualul antrenor care nu stie decat sa-I injure.O sa-i purtam repsect toata viata dlui Melenco pentru tot ce a facut cu grupa 97 este un antrenor deosebit care stie sa lucreze cu copii- de aceea a plecat daca i-au unit grupele 97 cu 96 si dlui avea o grupa speciala pe care cei de la hagi au amestecat-o ca sa joace si fiul lui Hagi la diferite campionate.DAR AM ASISTAT pe stadionul Farul cand era un meci intre Academia Hagi si Viitorul unde dl.PENIU A FOSIT CUVINTE GREU DE DESCRIS AICI- mai ales ca erau copii in jur parinti, antrenori...l-a facut pe dl.MELENCO in toate felurile...SI DL.MELENCO A REPROSAT DOAR ATAT CA NU POATE FI" LINGAU".... de fapt la academia pe langa Peniu toti sunt lingai... Oare Hagi stie ce se petrece in academia lui...ma intreb de mult timp: de ce il tine pe PENIU LA ACADEMIE PRESEDINTE? ESTE DEPASIT DE PROBLEME....NU STIE SA COMUNICE....MAI ALES CA ESTE VORBA DE COPII...ACADEMIA ESTE FRUMOASA DOAR PE DINAFARA.....SI CREDETI-MA STIU CE VORBESC nici macar un marketing ca lumea nu are....