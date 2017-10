Scandal la Steaua / Tamaş răbufneşte pe Facebook

Scandal la Steaua / Tamaș răbufnește pe Facebook

Ştire online publicată Miercuri, 22 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Gabriel Tamaș a fost înștiințat de conducerea Stelei că nu mai face parte din planurile lui Mirel Rădoi și că este pus pe lista de transferuri, după incidentul de vinerea trecută, când a lipsit de la antrenamentul echipei.Dar situația fundașului este în continuare complicată. Conform patronului Gigi Becali, pentru a putea să plece, Tamaș va trebui să înapoieze suma de 150.000 de euro, adică diferența obținută prin scăderea salariilor primite până acum din prima de instalare.Până când cele două părți vor ajunge la o înțelegere, Tamaș a postat un mesaj pe o rețea de socializare, în urma căruia și-a pus în cap toți fanii roș-albaștrilor. "Mai bine să fiu eu cu mii și mii de defecte, decât ca voi... clone perfecte...", a fost mesajul răzbunător al internaționalului român.În replică, președintele de imagine al Stelei, Helmuth Duckadam, i-a transmis lui Tamaș că gruparea din Ghencea a făcut o greșeală în momentul în care a ales să-l transfere. Mai mult de atât, oficialul roș-albaștrilor a ținut să-i reamintească jucătorului de performanțele obținute de echipa la care a evoluat până de curând."Am avut toată încrederea în Tamaș, dar se pare că nu am fost inspirați când l-am adus. Spune de Steaua că este o clonă, dar uită că a venit la această clonă pe bani frumoși. Nu știe să aprecieze, și văd că nu se poate abține de la unele lucruri. E treaba lui ce crede, dar această clonă este cea mai iubită echipă din România și joacă an de an în Europa.", a declarat Helmuth Duckadam, pentru digisport.ro.