Scandal la Palatul Copiilor! Cine şi de ce vrea să evacueze pe CS Tomis Kart

Interesat de subiect

De cateva ore studiez cazul. Nu gasesc in legea 213/1998 nici o referire la inchirierile ocazionale. In schimb, in legea 1/2011 (legea educatiei) si anume in anexa privind organizarea si functionarea palatelor copiilor dar si in OM 4624/27.07.2015 sunt precizari clare privind inchirierea ocazionala cu ora sau cu ziua. Legea 213 prevede posibilitatea inchirierii in baza unei HG pe o perioada lunga de timp, cu schimbarea administratorului bunului inchiriat. Cred ca aici e cheia si lamurirea acestei situatii ar duce la intelegerea a ceea ce se intampla in acest caz. Unde se mai inchiriaza OCAZIONAL in Romania in baza unei HG ? Indiferent de domeniu ? Cred ca se pregateste un mare jaf, inca unul, specific Constantei.