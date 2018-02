Scandal la Jocurile Olimpice. SPORTIV IMPLICAT ÎNTR-UN CAZ DE DOPAJ

Ştire online publicată Luni, 19 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Rusul Aleksandr Krușelnițki, medaliat cu bronz în concursul curling la dublu mixt în cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă, ediția 2018, a fost depistat pozitiv cu ocazia unui control antidoping, a anunțat luni Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS), sesizat în acest caz.TAS a precizat că nu a fost fixată nicio dată pentru audierea sportivului, care a concurat în Coreea de Sud sub drapel neutru, la fel ca și ceilalți reprezentanți ai țării sale la această competiție, ca urmare a acuzațiilor de dopaj instituționalizat care a atras suspendarea Rusiei de la JO 2018.Aleksandr Kurșelnițki, care cucerise bronzul la dublu mixt împreună cu soția sa, Anastasia Brîzgalova, este suspectat de dopaj cu meldonium, iar anunțul rezultatului său pozitiv apăruse încă de duminică în presa rusă, în timp ce Comitetul Internațional Olimpic și TAS au așteptat rezultatul contraexpertizei pentru a oficializa acest caz pozitiv.Tribunalul de Arbitraj pentru Sport nu a dezvăluit produsul interzis cu care a fost depistat Krușelnițki, însă o sursă apropiată de acest caz, contactată de AFP, a precizat că este vorba de meldonium.TAS este însărcinat cu dictarea sancțiunilor pentru infracțiunile comise în timpul Jocurilor Olimpice. Instanța sportivă, al cărei sediu obișnuit este la Lausanne (Elveția), activează chiar la PyeongChang pe perioada olimpică.Sportivul rus riscă acum o suspendare, precum și retragerea medaliei câștigate alături de soția sa. În această eventualitate, CIO urmează să reanalizeze eșantioanele recoltate concurenților din Norvegia, clasați pe locul al patrulea, în vederea unei redistribuiri a medaliei de bronz.Acest nou caz de dopaj reprezintă o lovitură dură pentru Rusia, arătată cu degetul de peste doi ani, în urma dezvăluirilor legate de dopajul instituționalizat derulat în această țară sub oblăduirea autorităților de la Moscova, în special în perioada Jocurilor Olimpice 2014 de la Soci.Ca urmare a acestui scandal, Rusia a fost exclusă de la JO 2018, însă CIO a acceptat ca unii dintre sportivii ruși, să poată concura la PyeongChang sub drapel neutru, după ce dosarele acestora au fost atent studiate de către o comisie de specialiști, pentru a stabili dacă aceștia sunt "curați".În final, 168 de invitații au fost atribuite acestor sportivi, care concurează în Coreea de Sud sub denumirea oficială de "Sportivii olimpici din Rusia" (OAR) și care au defilat la ceremonia de deschidere sub drapel neutru.Prin aceste invitații, CIO a dorit să lase deschisă ușa către o viitoare reprimire a Rusiei în competițiile sportive internaționale, poate chiar înainte de finalul Jocurilor, dacă lucrurile vor decurge bine. Însă acest nou caz face ca o reintegrare rapidă a Rusiei să pară destul de delicată în acest moment.