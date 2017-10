Scandal la Europene: „Motivul pentru care am fost descalificaţi este că ne-am născut în România!“

Scandal la Europene: „Motivul pentru care am fost descalificați este că ne-am născut în România!“

Ştire online publicată Duminică, 13 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Sportivii români, descalificați după ce au cucerit argintul la canoeRomânia a cucerit sâmbătă o medalie de argint în prima zi a finalelor la Campionatele Europene de kaiac canoe de la Brandenburg (Germania), însă cei patru componenți ai ambarcațiunii de canoe 4 (1.000 metri) nu s-au putut bucura de rezultatul lor din cauză că au fost decalificați, potrivit ProSport.ro.Românii au fost descalificați pe motiv că s-au apropiat prea mult de culoarul alăturat! Competiția s-a desfășurat pe o vreme destul de capricioasă, cu un vânt puternic care i-a incomodat pe participanți. „Motivul pentru care am fost descalificați este că ne-am născut în România!“, a declarat Condrat pentru ProSport.„Am fost descalificați de un arbitru care a anunțat la finalul cursei că am mers strâmb. Nu am fost însă singurii. Din cauza condițiilor meteorologice și a organizării, mai toți au avut probleme. Dar asta este când ești român“, a comentat și Florin Comănici. „Am trecut de la agonie la extaz. Sunt incapabil să spun ceva“, a punctat și Gabriel Gheoca, citat de realitatea.net.