Scandal la Cupa Davis: Victor Hănescu acuză federaţia

Scandal la Cupa Davis: Victor Hănescu acuză federația

Ştire online publicată Miercuri, 23 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a României, Ciprian Porumb a declarat ieri, pentru MEDIAFAX, că a făcut eforturi pentru a-l aduce în lot și pe Victor Hănescu, la meciurile cu Danemarca, din 1-3 februarie, dar nu s-a putut ajunge la un consens.Tenismanul Victor Hănescu, care nu a fost convocat în echipa de Cupa Davis a României, a declarat, astăzi, la sosirea în țară de la Australian Open, că simte că i s-a făcut o nedreptate. "Am spus de la bun început că îmi doresc din tot sufletul să particip în echipa României la Cupa Davis, de aceea am fost mai mult decât surprins să aflu din presă ca nu fac parte din lotul anunțat de domnul Ciprian Porumb. Astăzi am fost la antrenament, tot acolo sunt de găsit și mâine. Continui pregatirea pentru meciul de Cupa Davis cu Danemarca, sunt apt de joc și într-o formă bună. Simt că mi s-a făcut o nedreptate prin declarațiile domnului Porumb, dar merg înainte, nu este prima provocare a carierei mele, iar echipa se poate schimba și cu o zi înaintea tragerii la sorți. Susțin, ca și până acum, că vreau să fiu acolo ca să îmi reprezint țara", a spus Hănescu.Căpitanul nejucător al echipei de Cupa Davis a României, Ciprian Porumb a declarat marți, pentru MEDIAFAX, că a făcut eforturi pentru a-l aduce în lot și pe Victor Hănescu, la meciurile cu Danemarca, din 1-3 februarie, dar nu s-a putut ajunge la un consens.Pe lista oficială a echipei României, înaintată marți, figurează jucătorii Adrian Ungur, Marius Copil, Horia Tecău și Florin Mergea. Din lotul lărgit mai fac parte Victor Crivoi și juniorul Patrick Ciorcilă. România și Danemarca se vor duela între 1-3 februarie, la Cluj, meciurile contând pentru primul tur al Grupei I Zona Euro-Africană.