Savaniu, Corpodean şi Lică rămân în arest

Savaniu, Corpodean și Lică rămân în arest

Ştire online publicată Miercuri, 29 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Curtea de Apel Pitești a respins, ieri, recursurile împotriva arestării preventive formulate de arbitrii Marcel Savaniu, Sorin Corpodean și de observatorul FRF Marcel Lică, astfel încât aceștia vor rămâne în arest. Audierile au început la ora 12 și s-au terminat la ora 15, când au început deliberările. Observatorul Marcel Lică a fost întrebat de judecător dacă este adevărat că, în luna noiembrie, când era observator la meciul FC Argeș - Oțelul Galați, a pretins bani. „Nu am pretins și nici nu am primit”, a răspuns Lică. Vicepreședintele autosupendat al CCA a recunoscut că îl cunoaște pe Liviu Făcăleață, afirmând că s-a întâlnit cu el la diverse meciuri. „Da, îl cunosc. De-a lungul anilor, m-am întâlnit cu el la diverse meciuri. Am vorbit cu el probleme strict organizatorice. Ne și tachinam. Există o înregistrare a unei discuții între noi, dar DNA a extras atât cât i-a convenit. A dat convorbirilor o altă conotație”, a susținut Lică. „De 35 de ani încerc să-mi construiesc o imagine, un nume, care au fost pătate într-un mod abuziv. Am fost fotbalist și arbitru internațional....”, a spus Lică, dar nu a mai putut continua, izbucnind în plâns. Ion Grigoroiu, avocatul lui Marcel Lică, a susținut că a fost încălcat dreptul la apărare al clientului său: „Procurorul trebuia să pună în mișcare acțiunea penală, să îl rețină, după care să-l audieze înainte să-l ducă în instanță, lucru pe care nu l-a făcut. A fost încălcat dreptul la apărare”.