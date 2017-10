Sârba-n căruţă, cu fotbalul... mai greu!

Serbia - România 5-0, în preliminariile Campionatului Mondial din 2010

Sârba-n căruță, cu fotbalul... mai greu!

Reprezentativa de fotbal a României a suferit, sâmbătă seară, cel mai usturător eșec din ultimele trei decenii: 0-5 (0-1) la Belgrad, în fața selecționatei Serbiei, în preliminariile Campionatului Mondial din Africa de Sud 2010. Naționala României încheie în genunchi o nouă campanie. Tricolorii au trăit la Belgrad o umilință greu de conceput și suportat, fiind tăvăliți pe toate părțile de o echipă a Serbiei care ne-a arătat ce înseamnă fotbalul modern: forță, viteză, verticalizare, angajament fizic total. România n-a jucat nimic sâmbătă seară. Poate doar sârba-n căruță, înainte și după meci, prin cluburi de noapte, printre fetițe și sticle de vin. Mutu și Cristea au făcut figurație, apărarea a fost varză, Marica, mai firav decât pă-pădia, iar mijlocașii, fără suflu și idei. De fapt, naționala e oglinda fidelă a fotbalului românesc, măcinat de interese personale și scandaluri mize-rabile. Dincolo de ratarea calificării, de onoare sau apropierea în clasament de… Insulele Fe-roe, România este la un pas de alunecarea în cea de-a treia urnă valorică, o retrogradare care ne va face să trăim din amintiri. SERBIA: Stojkovic, Ivano-vic, Lukovic (min. 46, Dra-gutinovic), Vidic (min. 73, Subotic), Kolarov, Stankovic, Milijas (min. 64, Kuzmanovic), Krasic, M. Jovanovic, Zigic, Pantelic. ROMÂNIA: D. Coman, Maf-tei, Rădoi, Chivu, Raț, Ad. Cristea, Apostol, Ghioane (min. 59, G. Bucur), D. Varga, Marica (min. 59, Goian), Mutu (min. 75, A. Cristea). Au marcat: Zigic (min. 37), Pantelic (min. 50), Kuz-manovic (min. 78) și M. Jovanovic (min. 87 și 90+2) „O noapte tâmpită” „Este o umilință, una dintre cele mari. Dezastrul a pornit după ce am primit golul doi. Am pierdut cu mare ușurință la mijlocul terenului, iar din acel moment, parcă am înnebunit. În ultimele cinci minute, în condițiile în care eram în zece, noi făceam presing la centrul terenului, de parcă am fi putut să marcăm trei goluri. Acestea sunt momente în care îți pierzi capul, dar trebuie să învățăm din astfel de momente. A fost o noapte tâmpită, iar antrenorul este primul responsabil”, a declarat selecționerul Răzvan Lucescu. Mazilu, în locul lui Mutu Lucescu jr. a decis, ieri, să-l cheme la națională pe ata-cantul Ionuț Mazilu, de la Arsenal Kiev, în locul lui Adrian Mutu, suspendat pentru ultima partidă din preliminariile CM 2010, cu Insulele Feroe. Atât Mutu, cât și căpitanul Cristian Chivu, care a primit cartonaș roșu la Belgrad, au părăsit deja cantonamentul tricolorilor. Contra „pescarilor”, nu va juca nici Tiberiu Ghioane, devenit indisponibil după o accidentare la piciorul stâng. Grupa a 7-a Rezultatele de sâmbătă: Serbia - România 5-0, Austria - Lituania 2-1 și Franța - Insulele Feroe 5-0. Clasament 1. Serbia 9 7 1 1 21-6 22 p 2. Franța 9 5 3 1 15-8 18 p 3. Austria 9 4 2 3 13-12 14 p 4. Lituania 9 3 0 6 8-10 9 p 5. România 9 2 3 4 9-17 9 p 6. Ins. Feroe 9 1 1 7 5-17 4 p Ultimele partide (miercuri, 14 octombrie): România - Ins. Feroe, Lituania - Serbia și Franța - Austria.