Săptămâna Europeană a Sportului, în plină desfăşurare la Constanţa

Săptămâna Europeană a Sportului, în plină desfășurare la Constanța

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, în parteneriat cu Federația Română Sportul pentru Toți, Primăria Municipiului Constanța, Inspectoratul Școlar Județean, Asociația Județeană Sportul Pentru Toți, Asociația Terra Semper Fidelis Constanța și Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, organizează, în perioada 23-30 septembrie, acțiunea Săptămâna Europeană a Sportului.Evenimentul este sărbătorit simultan în 23 de țări din Europa și are ca scop promovarea mișcării, prin practicarea exercițiului fizic în toate formele lui, sub sloganul „BEActive”.La Constanța, acțiunea a debutat oficial sâmbătă, 23 septembrie, cu Marșul Sportiv din Piața Ovidiu, pe faleză, până la Cazino. Au participat peste 800 de voluntari.În continuare, vor mai avea loc multiple evenimente sportive: Cupa Constructorului la mini-fotbal (27-30 septembrie), activități sportive ale Școlii Gimnaziale Nr. 16 Constanța (28-30 septembrie, partener DJST), activități sportive deosebite desfășurate în Parcul Tăbăcărie - Țara Piticilor (30 septembrie), iar până pe 30 septembrie, se vor mai derula jocuri de baschet și handbal, la Sala Tomis și Sala Sporturilor, Cupa Prieteniei la fotbal (Baza Sportivă CFR, organizator AS Tomis), acțiuni de mini-fotbal, mini-baschet și mini-handbal (17 școli din Constanța, organizator CS Phoenix), acțiuni de promovare a baschetului în școlile constănțene, Kureș în Constanța (organzatori AJSpT Constanța și UDTTMR).