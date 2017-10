Săptămână de spectacol cu tenis la Mamaia Idu - Comvex Trophy

Ieri, la Tenis Club Idu din Mamaia, a avut loc conferința de presă premergătoare startului ediției a III-a a competiției Mamaia Idu - Comvex Trophy, turneu organizat împreună cu Federația Română de Tenis și inclus în circuitul ITF Futures, la care vor participa sportive din peste 18 țări. Premiile sunt în valoare totală de 25.000 de dolari, fapt ce a atras jucătoare importante din ierarhia mondială de tenis feminin, ca Melanie Klaffner sau Cristina Dinu.Cu un tablou tare, jucătoare de valoare din toate colțurile lumii și premii substanțiale, turneul Mamaia Idu - Comvex Trophy, organizat la baza sportivă a Tenis Club Idu, de pe malul lacului Siutghiol, își deschide porțile pentru iubitorii de tenis care vor, într-adevăr, să asiste la meciuri de tenis calitative.„Suntem bucuroși că putem organiza un astfel de turneu în România și îi mulțumim sponsorului principal Comvex SA, care ne-a fost alături atât în organizarea ediției a 24-a a Internaționalelor României de veterani, săptămâna trecută, cât și în ediția a 3-a a Mamaia Idu - Comvex Trophy”, a spus Alina Idu, manager TC Idu și organizatoare a turneului.Meciurile se vor desfășura zilnic, conform programului actualizat de club în fiecare zi, urmând ca finala de dublu să aibă loc vineri, de la ora 19.00, iar cea de simplu, duminică, de la ora 20.30.O prezență onorabilă a turneului o reprezintă Dan Nicolae, supervizor ITF, care a lăudat inițiativa celor de la TC Idu pentru organizarea acestui turneu.„Este o mare plăcere pentru mine de a veni la acest turneu. După părerea mea, Tenis Club Idu este cel mai frumos club din țară, atât ca infrastructură, cât și ca terenuri. Din punct de vedere al organizării, echipa de la Idu face atâtea turnee încât îmi este foarte greu să găsesc să le spun ce să îmbunătățească. De la an la an, turneul Mamaia Idu Comvex Trophy crește și sperăm să fie din ce în ce mai bine. Munca pe care o depun este cu succes, ceea ce duce la creșterea turneului. Favorita nr. 1 este locul 183 mondial, iar ultima care a intrat pe tablou este pe locul 411, ceea ce înseamnă că este un turneu echilibrat. La orice meci e ceva de văzut, pentru că sunt jucătoare bune. Ar fi păcat să nu se bucure spectatorii constănțeni și să nu vină, să se bucure de tenis și să participe la acest turneu care este o sărbătoare pentru Mamaia”, a declarat Dan Nicolae.Jucătoare din Top 200Pe zgura de la Idu vor concura o serie de jucătoare interesante, ca Melanie Klaffner (Austria, principala favorită), Katerina Kramperova (Cehia), sau româncele Cristina Dinu, Laura Ioana Andrei și Ana Bogdan.Printre participante, se numără și Patricia Țig, finalista de anul trecut, care a primit un wild card pentru a participa, deoarece nu a avut un an competițional prea bun din cauza unor probleme de sănătate.În concluzie, cei care doresc să asiste la unul dintre cele mai importante turnee feminine din țară sunt așteptați la Tenis Club Idu.„Un eveniment sportiv de o asemenea anvergură se face cu foarte multe eforturi. Doar eforturile noastre conjugate și experiența de ani de zile pot să ducă la rezultate deosebite, așa cum au apreciat cei care au fost să joace aici (n.r. - la TC Idu), acum, arbitrul principal (n.r. - Dan Nicolae) este vârful de lance cu care ne prezentăm, dar așteptăm și alte provocări”, a precizat Marian Sandu, directorul turneului.