Săptămână de foc, la Mamaia, pentru voleiul de plajă

Ieri, pe arena CVM Tomis din zona „Cazino” Mamaia, au început întrecerile Campionatului Național de Beach Volley - cadeți (masculin și feminin), eveniment care face parte din seria Campionatelor Naționale programate, săptămâna aceasta, pe litoral. Competiția este organizată de Federația Română de Volei, Asociația Județeană de Volei Constanța și CVM Tomis, care a pus la dispoziție arena. În turneu, sunt înscrise 25 de echipe la masculin și 28 la feminin, dintre care opt reprezintă CVM Tomis Constanța, iar patru - CSS 1. Sis-temul de joc este 2 vs. 2, jucându-se două din trei reprize, până la 21 de puncte. Proaspăt medaliate cu bronz la Balcaniada de Beach Volley din Macedonia, Denisa Pujky (CSM Timișoara) și Simina Carțiș (CSU Reșița) participă, de asemenea, la Constanța. Antrenorul acestora, Dan Jitaru, se așteaptă la un nou titlu din partea fetelor. „În mod normal, având în vedere că Denisa Pujky este campioană națională de doi ani la rând la această categorie, și la junioare, este normal să așteptăm o confirmare a titlului din acest an, mai ales că este ultimul an la cadete, din acest motiv, ar trebui să facă o figură bună. Colega ei este o jucătoare din Oradea, care nu are foarte mare experiență în voleiul de plajă, dar care are la activ două turnee internaționale - CE Beach Volley din Cehia, Balcaniada U23", a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Dan Jitaru. Fetele sunt favoritele nr. 1, deși nu este exclusă o surpriză din partea celorlalte participante. La categoria cadeți, cei mai tari jucători sunt de la CVM Tomis. Din păcate, campionii de anul trecut, Eduard Ocunschi și Alexandru Zahar, alături de formația de pe locul trei, Adrian Aciobăniței / Cezar Bulgaru, vor fi absenți la acest eveniment, pregătindu-se pentru Balcaniada de cadeți de la Chiajna (18 - 22 iulie).