Sandu Iacob, noul antrenor al HC Dobrogea Sud Constanţa

Sandu Iacob, noul antrenor al HC Dobrogea Sud Constanța

Ajuns la 40 de ani, Sandu Iacob a pregătit în ultimii patru ani pe HC Vaslui, acolo unde a format o echipă competitivă, în sezonul 2016/2017 fiind desemnat cel mai bun antrenor al Ligii Naționale. Sandu Iacob nu este străin de handbalul constănțean, îmbrăcând tricoul HCM-ului în sezonul 2005/2006, atunci când echipa de pe litoral a cucerit Cupa și campionatul României.Cele două părți s-au înțeles asupra tuturor detaliilor contractuale. În acest moment, Iacob se află la Oradea, în cantonament cu naționala de tineret, urmând să semneze contractul zilele acestea.La începutul săptămânii viitoare, Sandu Iacob este așteptat la Constanța, pentru a se apuca de treabă. Are un „vapor” de repus pe linia de plutire.HC Dobrogea Sud a fost lăsată de francezul Christian Gaudin în afara locurilor de play-off, iar acum are de recuperat serios.Sandu Iacob va fi ajutat de sârbul Marko Isakovic, secundul lui Gaudin ce s-a ocupat de interimatul echipei după despărțirea de tehnicianul francez.„Este adevărat că avem o înțelegere de la distanță cu Sandu Iacob, dar până nu avem semnătura sa propriu-zisă, nu ne putem lăuda că l-am adus la Constanța. Este o chestiune de timp, însă am fi vrut să facem anunțul când toate actele sunt parafate”, a declarat președintele HC Dobrogea Sud Constanța, Ionuț „Rudi” Stănescu.