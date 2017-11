"Sandu Iacob îşi implementează rapid stilul de joc"

Președintele HCDS, Ionuț Stănescu:

"Sandu Iacob își implementează rapid stilul de joc"

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța a debutat cu dreptul în Liga Națională sub comanda noului antrenor Sandu Iacob, după 33-22 cu CSM Făgăraș, însă adevăratele examene urmează.Fostul internațional Sandu Iacob a venit la malul mării cu un suflu nou, o mentalitate și o organizare diferite față de cel care a început sezonul, francezul Christian Gaudin. Primul plus sesizat în duelul cu CSM Făgăraș a fost jocul fără minge și apărarea mai agresivă. Drept dovadă, portarul Nikola Mitrevski a fost ales în echipa ideală a etapei.Sandu Iacob a semnat pe trei ani, fiind cel mai lung contract oferit de conducerea HCDS unui antrenor.În perioada următoare, dobrogenii vor avea de susținut două partide în doar cinci zile: mâine, de la ora 18, constănțenii vor juca în deplasare, contra celor de la CS Minaur Baia Mare, iar marți, 14 noiembrie, de la ora 20 (în direct pe Digi Sport și Telekom Sport), HC Dobrogea Sud va înfrunta, la Sala Sporturilor, pe AHC Dunărea Călărași, echipă aflată în luptă directă pentru accederea în locurile de play-off. În acest moment, HCDS se află pe locul 9, cu 14 puncte și o linie de clasament ce include patru victorii, două egaluri și cinci înfrângeri.„Întotdeauna am considerat meciul următor ca fiind cel mai important. Avem mare nevoie să legăm victoriile și să ne întoarcem acolo unde ne este locul, în fruntea ligii Naționale. Am ajuns într-un punct în care nu ne mai permitem pași greșiți. Sandu Iacob lucrează foarte bine cu băieții, se pare că își implementează stilul rapid și rezultatele încep să se vadă”, a declarat președintele HCDS, Ionuț Stănescu.Bogdan Moisă a părăsit echipaPrimul handbalist care a părăsit echipa în „era Sandu Iacob” este Bogdan Moisă, cel care va juca un an și jumătate pentru CSM Făgăraș. Jucătorul, în vârstă de 24 de ani, sosise la Constanța în vara anului 2016, de la Știința Bacău.„Bogdan a ajuns la o vârstă în care trebuie să joace. Este un băiat de bun simț, de mare caracter, și a ales să meargă undeva unde să joace permanent. Noi, la HCDS, nu puteam să-i asigurăm foarte multe minute, fiindcă este pe același post cu Stevan Vujovic. După un an și jumătate, dacă va confirma, se va întoarce fără probleme la Constanța”, a completat președintele Stănescu.În acest moment, cei mai tineri jucători din lot sunt Alexandru Bologa (21 de ani) și Andrei Alexandru (19 ani), iar portarul Dan Vasile (21 de ani) se află la echipa secundă.