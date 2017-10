Sandra Izbaşa a cucerit aurul olimpic

Sandra Izbașa a cucerit aurul olimpic

Gimnasta Sandra Izbașa a câștigat, ieri, medalia de aur în finala la sărituri, românca aducând, astfel, a opta medalie pentru delegația României și al doilea aur la Jocurile Olimpice de la Londra. Reușita gimnastei Sandra Izbașa rezonează în toate colțurile țării, aceasta a mai adus o medalie de aur, după bronzul obținut în cadrul probei pe echipe, din care face parte și constănțeanca Cătălina Ponor. Astfel, Izbașa a fost notată în finală cu 15.383 la prima săritură și cu 15.000, la acea de-a doua, iar cu media de 15.191 a obținut primul loc. Pe podium au mai urcat Mc Kayla Maroney (SUA, 15.083) și Maria Paseka (Rusia, 15.050). „Sunt fericită că am reușit un rezultat destul de bun, dar în același timp sunt concentrată pentru finala de la sol”, a declarat Izbașa.Românca în vârstă de 22 de ani, mai are în palmares încă un titlu olimpic, câștigat în 2008, la Bejing, la sol. De asemenea, antrenoarea medaliatei olimpice, Mariana Bitang, s-a declarat foarte mulțumită de prestația elevei sale. „Este o mare bucurie, o mare realizare profesională și pentru Sandra, dar și pentru noi antrenorii, care am convins-o cu greu să facă sărituri de finală. S-a dovedit că a meritat. Finalele pe aparate sunt finalele nervilor tari. Sandra venea cu șansa a doua, după americancă, dar ea a căzut în fund și Sandra a avut nervii tari să-și facă săriturile. A plâns de bucurie, nu se mai oprea, încă nu am avut timp să vorbim, dar ne bucurăm mult pentru ea. Le mulțumim și celor de acasă, pentru încurajări și îi rugăm să o facă până la capăt, dar și să încurajeze toți sportivii români, și pe cei care nu au astfel de rezultate, pentru că simpla calificare la Olimpiadă înseamnă enorm”, a declarat Mariana Bitang. Mâine, sunt programate finalele individuale la sol (Cătălina Ponor și Sandra Izbașa) și bârnă (Cătălina Ponor, Diana Bulimar). Opt medalii După nouă zile ale competiției olimpice, România are opt medalii (2 aur - 4 argint - 2 bronz), cucerite astfel: aur - Alin Moldoveanu (tir) și Sandra Izbașa (gimnastică, sărituri); argint - Alina Dumitru, Corina Căprioriu (ambele judo), Roxana Cocoș (haltere) și echipa masculină de sabie; bronz - echipa feminină de gimnastică și Răzvan Martin (haltere).