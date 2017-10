SANCŢIUNI DRASTICE pentru STEAUA după CONDAMNAREA lui Gigi Becali în DOSARUL VALIZA

SANCȚIUNI DRASTICE pentru STEAUA după CONDAMNAREA lui Gigi Becali în DOSARUL VALIZA

Ştire online publicată Marţi, 04 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Gigi Becali a fost condamnat, marți, la trei ani de închsioare cu executare în "Cazul Valiza", în care a fost găsit vinovat pentru infracțiunile de dare de mită și fals în înscrisuri publice. În urma deciziei ICCJ, Steaua riscă excluderea din UEFA Champions League și chiar retrogradarea în Liga a II-a, scrie realitatea.net.Steaua riscă să fie exclusă din Champions League, după exemplul dat de precedentul Fenerbahce, însă oficialii clubului roș-albastru vor încerca acum să arate că Gigi Becali nu deține nici o funcție în cadrul societății și chiar a fost dat în judecată acum un an, când i s-au cerut daune de un leu."La Fenerbahce, oamenii bănuiți c-ar fi aranjat meciuri făceau parte din staff-ul clubului, în timp ce la noi Gigi Becali nu are nici o funcție oficială" e argumentul cu care conducerea din Ghencea speră să scape de sancțiuni.Gigi Becali nu are nici funcție executivă, nu e nici măcar acționar. El a renunțat în 2010 la 27 la sută dintre acțiunile societății și s-a retras, teoretic, complet din structura clubului. Pachetul majoritar îl dețin două rude ale sale, Constantin și Vasile Geambazi. Singurele documente care îl mai leagă pe Becali de Steaua sînt contractele de creditare în baza cărora a finanțat echipa, completează sursa citată.