Sănătatea pe primul plan! Mondialele de handbal feminin pentru tineret, amânate

Federația Internațională de Handbal (IHF) a decis amânarea Campionatului Mondial de handbal feminin pentru tineret, din cauza pandemiei Covid-19. Acesta va avea loc anul viitor, data exactă urmând a fi stabilită ulterior, informează Federaţia Română de Handbal.Iniţial, Mondialele U20 erau programate să se desfăşoare, în perioada 1-13 iulie, la Bucureşti, în Sala Polivalentă şi Sala Dinamo din Bucureşti.„În urma unei analize a restricțiilor de călătorie în curs și a măsurilor de siguranță legate de pandemia Covid-19, precum și în urma unui sondaj al echipelor calificate în privința dorinței lor de a participa și probabilitatea de a participa la acest Campionat, IHF a decis să amâne Campionatul Mondial de handbal feminin pentru tineret din România pentru anul 2021”, a transmis conducerea IHF.Decizia a venit după o strânsă comunicare între Federația Română de Handbal și Federația Internațională de Handbal.„Am vorbit cu domnul președinte Hassan Moustafa, am făcut un schimb de idei în legătură cu realitatea din România și realitatea la nivel mondial. Comitetul executiv al IHF a hotărât că nu este momentul propice pentru a avea un Campionat Mondial cu 24 echipe în perioada respectivă. Discuția a fost mai amplă, ideea finală este că ne dorim ca acest Campionat Mondial să se țină și sperăm să întrunim condițiile de a-l organiza în siguranță cât mai curând. Pentru acest lucru, noi am început deja să facem cele necesare, în sensul de înștiințare a Ministerului Tineretului și Sportului apropo de amânarea acestui Campionat Mondial și am redepus cererea de susținere a Guvernului României pentru acest eveniment”, a declarat preşedintele FRH, Alexandru Dedu.Jucătoarele eligibile să joace la acest eveniment programat inițial pentru 2020 vor fi eligibile să joace și în 2021.