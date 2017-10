„Samuraii“ de Constanţa

CS Kaybukan a câștigat două medalii la Cupa României la kendo

„Samuraii“ de Constanța

În premieră pentru artele marțiale din Constanța, un club de kendo cucerește două medalii - una de aur și una de bronz - la Cupa României. Performanța le aparține celor de la CS Kaybukan, care se pregătesc acum de participarea la Campionatele Europene. Sportivii de la CS Kaybukan au început mai mult decât promițător sezonul 2010 de kendo, ei urcând în două rânduri pe podiumul Cupei României, competiție desfășurată, zilele trecute, la Budeasa, lângă Pitești. Alexandru Stupu (2 dan) și-a adjudecat marele trofeu la secțiunea individual masculin, sportivul-antrenor câștigând toate meciurile într-o manieră categorică. De asemenea, în întrecerea pe echipe, clubul de la malul mării a obținut un rezultat foarte bun - locul trei, pierzând calificarea în finală doar la o diferență de un punct. „Această medalie de bronz dobândită la Cupa României nu este întâmplătoare, pentru că ea vine după acel loc trei obținut anul trecut, la Campionatul Național. Este o dovadă a valorii și omogenității echipei noastre. Cu puțină șansă, am fi putut să urcăm chiar mai sus. Nu ar fi surprins pe nimeni dacă luam Cupa. Vreau să-i remarc pe toți sportivii noștri, care, în proba individuală, s-au comportat onorabil, trecând incorpore de primul tur”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian Moise, membru al clubului Kaybukan. La Cupa României, pentru gruparea constănțeană, au luptat Alexandru Stupu (2 dan), Adrian Radoslav (1 dan), Adrian Moise (1 dan), Ervin Ciorabai (1 kyu) și Alexandru Preda (1 kyu). Au lipsit Maria Silvana Moise, plecată la Cupa Dunării, de la Viena (Austria), dar și sensei Claudiu Gâscă (3 dan). În total, la competiție, au evoluat 12 echipe, record în istoria Cupei României la kendo. Pe primele două locuri ale clasamentului general, s-au situat cluburile Ikimon București și Ikada București. *** Pentru sportivii de la Kaybukan, urmează marele examen al primăverii: participarea la Campio-natul European, programat, în perioada 8-12 aprilie, la Debrecen (Ungaria). „La Europene, vor merge Alexandru Stupu și Maria Silvana Moise (2 dan), care sunt vor înscriși atât în proba individuală, cât și în cea pe echipe. Va fi infinit mai greu să ajungem pe podium, dar, dacă nu am avea dorință și speranță, nu am mai concura”, a spus Adrian Moise. Calendarul competițional de kendo pe 2010 este unul bogat, mult așteptate fiind Cupa Mării Negre (Constanța, sfârșitul lunii iulie) sau Campionatele Balcanice (București, luna septembrie). *** Kendo este prima și cea mai respectată disciplină dintre artele marțiale din Japonia, căci este bazată pe arta clasică a sabiei, care a fost, timp de secole, reprezentativă pentru spiritul clasei conducătoare a războinicilor.