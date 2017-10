Samuraii de Constanţa

7

takeda kobiliza

Mai oameni buni, pe fata asta Maria o cunosc de cand venea la citiva anisori la sala la Dicu. La cit a muncit ea, la cite antrenamente a facut, merita sa isi deschida sala asta. Ca a facut la Dicu Paul care are un caracter infect si stie doar sa alerge pe aiurea si sa se laude asta e altceva. Dar fatuca asta nu e o impostoare. Ca ce face Kobiliza care nu prea are legaturi cu japonezii nu e credibil si se bazeaza pe confuzia dintre aikido-aikijutsu, kendo-kenjutsu, asta e iarasi altceva. Ca in artele martiale traditionale nu exista competitii, iarasi se stie. Maria, la concurs ai reguli? Ai. Ai arbitru? Ai. Porti protectii sa nu te ranesti? Da. Nu poti sa spui ca asa te pregatesti pentru o situatie reala. Chiar citeodata e periculos sa crezi ca ce faci in competitie, in ring e la fel ca in viata reala. Ca incheiere, Maria e o fata chiar de treaba,, e alegerea ei ce face iar cu timpul va intelege mai multe si poate alegerile ei vor fi mai clare.