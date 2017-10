Samson a venit să întărească apărarea lui Callatis

Vice-lidera seriei secunde a Ligii a III-a la fotbal, Callatis Mangalia, are în probe un fundaș nigerian de 22 de ani, Samson, pe care l-a folosit în amicalul de ieri cu CS Buftea, fundaș dreapta (în prima repriză) și fundaș stânga (după pauză). „În zilele următoare, urmează să ne hotărâm asupra jucătorilor pe care i-am verificat în ultima vreme. Oricum, atacantul Dragoș Crăciun, de la Oțelul, cred că va rămâne”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Erik Lincar, antrenorul principal al Callatisului. Partida de ieri, a treia susținută de echipa din Mangalia în can-tonamentul de la Izvorani, i-a revenit lui CS Buftea, cu 2-1, după ce Callatis a condus cu 1-0 la pauză, prin golul lui Kamara (26). Buftea (locul nouă în seria echipei din Mangalia) a întors meciul în repriza a doua, prin golurile din minutele 53 (în urma unei faze fixe) și 68 (din penalty). Callatis susține următorul meci la Izvorani mâine, de la ora 11, cu divizionara secundă Astra II. În primele două partide din cantonament, echipa din Mangalia a înregistrat o victorie, 2-1 cu Inter Clinceni, și o înfrângere, 0-1 cu ACS Berceni. Pe 16 și 19 februarie, Callatis va disputa și o „dublă” cu Dunărea Galați (Liga a II-a). „Contra lui CS Buftea, am făcut o primă repriză foarte bună, în care am controlat jocul și am avut ocazii. După pauză însă, tot pe fondul unei evoluții pozitive, băieții au ratat incredibil, inclusiv din poziție de unu la unu cu portarul. Trebuie să scăpăm de acest neajuns. De asemenea, mă pun pe gânduri și fazele fixe, din care luăm prea multe goluri. Cele două reușite ale lui CS Buftea au venit din asemenea situații”. Eric Lincar, antrenor Callatis Callatis: repriza întâi: Bermudez - Samson, Fl. Stoica, Răvoiu, L. Florea - Dimcea, Cogali, Ka-mara - Al. Grigoraș, Crăciun, Ioviță; repri-za a doua: Marin - Țarălungă, Bucur, Floricel, Samson (60 Al. Iovănescu) - Calagi, I. Florea, Bolat, Bardu - Patane, Doicaru.