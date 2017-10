Campionatele Naționale de haltere

Salbă de medalii pentru sportivii de la CS Farul

În perioada 8-11 noiembrie, la Bascov (județul Argeș), a avut loc Campionatul Național de haltere pentru seniori, competiție la care sportivii de la CS Farul Constanța s-au descurcat admirabil, cucerind 16 medalii: 7 de argint și 9 de bronz.Cele mai bune rezultate au fost obținute de Mariana Dumitrache (antrenor, Angheluș Beșleagă) la 69 kg și Florin Bejenariu (antrenor, Aurel Tătaru) la 85 kg, care au câștigat fiecare câte trei medalii de argint (smuls, aruncat și total). Bianca Dumitrescu a izbutit să aducă clubului constănțean un argint la stilul smuls și două medalii de bronz, la stilul aruncat și total, categoria 48 kg, iar Adrian Roșu și antrenorul său, Aurel Tătaru, au adus fiecare câte trei medalii de bronz, la categoriile +105 kg, respectiv 105 kg.„A fost un concurs reușit pentru sportivii de la CS Farul. Eu mi-aș fi dorit să evoluez mai bine, însă am suferit, recent, o ruptură musculară și nu am fost pregătit 100%. În același timp, am încercat să nu pun foarte multă presiune pe Florin Bejenariu, deoarece, la începutul lunii decembrie, va pleca în Israel, la Campionatul European de tineret, alături de colega sa, Mariana Dumitrache, și nu vreau să îl forțez”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul-sportiv Aurel Tătaru.