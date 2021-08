Salbă de medalii pentru luptătorii de la LPS „Nicolae Rotaru” şi CS Farul Constanţa

„Am participat la acest Campionat de Seniori U23 cu 2 sportivi. Este vorba despre categoria 86 de kilograme lupte libere masculin, acolo unde l-am avut pe Sandu Bodnar, cel care a câştigat medalia de aur şi categoria 72 de kilograme feminin am avut-o pe Amalia Rătunzeanu, care a caştigat medalia de bronz. Amalia Rătunzeanu nu s-a putut antrena la capacitate maximă pentru că ea s-a şi angajat. În schimb, Sandu Bodnar nu a lipsit o zi din sala de antrenament. S-a antrenat individual cu mine la cel mai înalt nivel. A avut 4 meciuri extrem de dificile şi uite că a reuşit. Sunt extrem de mulţumit de evoluţia sportivilor. Vă daţi seama că am plecat la luptă cu doi sportivi şi m-am întors cu două medalii” , a declarat pentru „Cuget Liber” antrenorul de la LPS Constanţa, Ioan Giuglea.





Profesorul Giuglea ne-a explicat faptul că a cedat-o pe Alexandra Condruţ la Clubul Sportiv Farul Constanţa pentru că aceasta a terminat liceul, însă la juniori ea luptă tot pentru LPS „Nicolae Rotaru”.





„Am mai avut-o şi pe Alexandra Condruţ. Ea a luptat acum pentru CS Farul, însă a fost eleva mea. Este campioană la juniori la naţionalele de anul trecut. A trebuit să o transferăm la Farul pentru că a terminat liceul. Dar în competiţiile de juniori ea luptă pentru LPS. Per total sunt foarte mulţumit. Copiii şi-au făcut treaba. Amalia Rătunzeanu este primul an la juniori. Din această cauză este şi mai greu. A avut adversare din lotul naţional de 22 şi 23 de ani care sunt medaliate pe la Campionatele Europene sau Mondiale. În mod normal ar fi trebuit să câştige o medalie mai strălucitoare dar acum nu s-a pregătit destul. Nu avem ce să facem. Asta este situaţia. Copiii muncesc pentru că noi nu prea le oferim nimic. Au nevoie de bani să îşi plătească chiria. Acum stau prin gazdă pentru că încă nu am deschis acel cămin. Din acest punct de vedere nu suntem foarte bine, dar uite că se poate obţine performanţă chiar şi în aceste condiţii”, a explicat Ioan Giuglea.





Ioan Giuglea a mai avut la Lugoj un sportiv pe care tot el îl pregăteşte, dar care acum luptă la seniori pentru Clubul Sportiv Victoria Cumpăna. Este vorba despre Cristian Somadu, cel care a fost urmărit de ghinion la această competiţie.



„Am mai avut un sportiv. Este vorba despre Cristian Somadu care a participat la categoria 57 de kilograme şi este primul an la juniori. El are dublă legitimare. La tineret şi la seniori luptă pentru Victoria Cumpăna şi la juniori pentru LPS. A cucerit doar argintul pentru că în finală nu a mai putut lupta. I-a sărit umărul şi nu a mai putut continua. El are această problemă de mai mult timp”, a concluzionat Ioan Giuglea.





Clubul Sportiv Farul Constanţa s-a întors acasă cu trei medalii strălucitoare.





Răzvan Arnăut s-a impus la categoria 63 de kilograme şi a cucerit aurul, în timp ce Minur Pîrvu a câştigat competiţia la categoria 55 de kilograme.





În competiţia fetelor, Alexandra Condruţ a luat bronzul.





„Am reuşit să cucerim două medalii de aur şi una de argint. Răzvan Arnăut s-a impus la categoria 63 de kilograme şi Minur Pîrvu a câştigat la categoria 55 de kilograme. Medalia de bronz a fost obţinută de Alexandra Condruţ. La final ne-am clasat pe locul 4 în clasamentul pe cluburi. Sunt mulţumit de rezultatele elevilor mei. Speram să luăm mai multe medalii, dar nu s-a putut. Au avut adversari valoroşi”, a declarat Grigore Gheorghe, antrenor la Clubul Sportiv Farul Constanţa.





Este vorba despre Sandu Bodnar, cel care a cucerit aurul la categoria 86 de kilograme şi Amalia Rătunzeanu, care s-a clasat pe locul al treilea la categoria 72 de kilograme. Antrenorul Ioan Giuglea este extrem de mulţumit de rezultatele obţinute de elevii săi.