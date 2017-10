Sală de alăptat în Tribunalul Bucureşti

Sală de alăptat în Tribunalul București

Ştire online publicată Miercuri, 12 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Tribunalul București are o sală de alăptat pentru angajate, aceasta fiind prima instanță care are o astfel de facilitate. Potrivit purtătorului de cuvânt al Tribunalului București, Laura Andrei, sala de alăptat a fost făcută ca urmare a unui număr mare de cereri de prelungire a concediului de maternitate, pe motiv că nu există un astfel de spațiu. La Tribunalul București și Judecătoria Sectorului 2, aflate în aceeași clădire, s-au înregistrat peste 30 de astfel de cereri, a precizat Laura Andrei.