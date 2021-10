Şahiştii de la CS Năvodari, premiaţi la Cupa „Ziua Armatei Române” de la Mangalia

Juniorii secţiei de şah de la CS Năvodari au participat cu succes la cea de-a XIV-a ediţie a Cupei „Ziua Armatei Române”, o competiţie de tradiţie, organizată de ani buni, la Mangalia, de către profesorul Andrei Furcă.Gruparea din Năvodari a deplasat în sudul litoralului un lot alcătuit din 12 sportivi - Iulia Piştea, Ramona Stoica, Gabriel Sterpu, Ana Maria Sterpu, Delia Panfil, Cristian Diaconescu, Rareş Diaconu, Gabriel Cobzariu, Rafael Ilici, Albert Ilici, Ioana Averiţi şi Adrian Melinte.„Locul 1 la Cupa «Ziua Armatei Române» a fost obţinut de CS Năvodari. Junioara noastră Iulia Piştea a reuşit frumoasa performanţă de a termina cu punctaj maxim, ocupând totodată şi prima treaptă a podiumului.Îi felicităm totodată pe toţi cei 12 sportivi ai noştri pentru rezultatele deosebite”, au transmis reprezentanţii CS Năvodari.XXXDupă ce a triumfat în cadrul Campionatului Uniunii Europene de la Kouty nad Desnou (Cehia), din luna august, tânărul şahist român Andrei Negrean a obţinut, zilele trecute, medalia de argint în cadrul celui mai important concurs continental al categoriei sub 10 ani, terminând Europenele Open cu 7,5 puncte din nouă posibile şi ratând aurul „la mustaţă”, chiar în ultima rundă.În vârstă de 9 ani, Andrei Negrean este legitimat la Clubul Central de Şah din Bucureşti, sub îndrumarea soţilor Luminiţa şi Ionuţ Cosma şi a lui Cristian Ionescu, iar succesele sale din acest an îl recomandă deja drept o certitudine pentru România.XXXOpenul Internaţional al României la şah va avea loc, luna viitoare, în perioada 20 - 27 noiembrie, în organizarea Federaţiei Române de Şah şi a Consiliului Judeţean Alba, în Sala Apulum a Hotelului Transilvania din „Cetatea Unirii”.Sistemul de joc este elveţian, nouă runde; timp de joc: 90 minute + 30 secunde/mutare.În schimb, pentru a evita expunerea la unele riscuri epidemiologice a echipelor de copii participante la Campionatul Naţional de juniori pe echipe mixte, eveniment care era programat să aibă loc, în perioada 27-31 octombrie, în staţiunea Băile Olăneşti, ACS „Elisabeta Polihroniade” a solicitat conducerii Federaţiei Române de Şah amânarea desfăşurării acestei competiţii.Solicitarea organizatorului a fost analizată cu deosebită atenţie de către Consiliul Director, care a procedat la amânarea turneului la o dată ulterioară ce va fi anunţată în timp util.Foto: Facebook / CS Năvodari-Şah